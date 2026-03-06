El PSOE expulsa a Toni González, alcalde de Almussafes, investigado por acoso

La dirección federal del PSOE ha anunciado este viernes la expulsión del alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, investigado por presunto acoso sexual y laboral tras la denuncia de dos empleadas municipales, por las manifestaciones e informaciones difundidas por el alcalde en medios de comunicación y redes sociales en las que cuestiona a las mujeres que lo han denunciado, revictimizándolas. El anuncio llega con la investigación interna todavía abierta contra el regidor por acoso.

Toni González solicitó en diciembre pasado la suspensión de militancia del partido y renunció a sus cargos orgánicos (era vicesecretario provincial de los socialistas en Valencia y miembro de la ejecutiva autonómica) después de haber sido denunciado internamente por una militante por presunto acoso sexual. El político no renunció, sin embargo, a su acta de concejal ni a la alcaldía a pesar de la petición expresa que le hizo la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant.

El regidor, a través de un comunicado público difundido por redes sociales, calificó la denuncia de la empleada de “falsa” y dijo sentirse el blanco de una campaña de difamación. Apoyado por los ediles del grupo socialista en Almussafes, que cuentan con la mayoría del pleno, ha logrado desde entonces mantenerse en la alcaldía. González también se ha mostrado muy crítico con la dirección de Morant y ha atribuido la denuncia por acoso a una campaña política contra él.

La denuncia contra él por acoso sexual la presentó a finales del año pasado una militante socialista valenciana y empleada municipal a través del canal habilitado para ello y que centraliza la sede central del PSOE en Ferraz. Esa misma militante formalizó más tarde otra denuncia contra el alcalde por presunto acoso laboral. A la primera denunciante se unió semanas después una segunda, también empleada municipal por acoso sexual y laboral.

González declaró en enero pasado ante el órgano interno del partido que instruye el caso, que dispone de tres meses para una resolución, con posibilidad de prórroga. Desde que estalló el escándalo, González se encuentra suspendido cautelarmente de militancia. La agrupación socialista de Almussafes y la comarcal de la Ribera Baixa ha tomado partido a favor del alcalde, mientras Morant ha criticado duramente la hostilidad manifestada en redes por los afines a González en contra de una de las denunciantes, que fue despedida en febrero.

El partido puso al frente de la agrupación local de Almussafes a una comisión gestora, que preside Rosa Peris, mientras se sustanciaba la investigación. Además abrió un expediente disciplinario a González por “amenazas” a Morant, “menosprecio” a la víctima y por “deslealtad” al PSPV por intentar negociar con el partido fundado por el exsocialista Jorge Rodríguez, Ens Uneix, una posible incorporación a sus filas en Almussafes.

A finales de febrero, el alcalde expedientado anunció una denuncia al juzgado por injurias y calumnias contra la mujer que a su vez le ha acusado ante el PSOE por presunto acoso sexual y laboral. González censuró además la existencia de una “campaña difamatoria” contra él, con “amenazas muy graves”.