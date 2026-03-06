Carmen Maura reinvinda la sensualidad a los 80 en el filme inaugural del Festival de Málaga: “Lo de salir desnuda me daba igual”

Carmen Maura interpreta a una mujer que, a sus casi 80 años, reivindica la capacidad de decidir, la sensualidad y el deseo en la película Calle Málaga, de la cineasta marroquí Maryam Touzani, que este viernes inaugura la 29ª edición del Festival de Cine en Español de Málaga. Maura tuvo “clarísimo” que quería participar en este proyecto al leer el guion, que le “chiflaba”, y no tuvo problema con las dos advertencias que le hizo la directora: que su personaje está en todas las secuencias y que debía aparecer desnuda.

“Es verdad que es bastante agotador estar en todas las secuencias, y lo de salir desnuda me daba igual. A los 80 años han cambiado muchas cosas, pero hace quince o veinte no sé si habría dicho que sí o que no”, ha afirmado la actriz en rueda de prensa. A su edad, le llegan los papeles que le “corresponden”, y Maura no cree que en el futuro siga “trabajando tan a lo bestia”, ya que le apetece también “descansar”. “Haré cosas a partir de un guion que me entusiasme, porque ya no me interesa solo trabajar con gente importante, y si puedo también haré un corto con un novato”, afirma la actriz, tajante cuando se le pregunta cómo lleva su edad: “La edad, la llevo bien porque no hay más cojones”.

“Una, aunque tenga 80 años, tiene que hacer lo que le dé la gana y no dejarse influir por lo de alrededor” dijo la intérprete. “En los papeles que te dan, normalmente vas a pasar por el sanatorio o te mueres”. “En este momento me siento más libre que en toda mi vida, y no tengo ningún escalón que subir ni ninguna persona que conocer”, señaló.

Maura da vida a María Ángeles, una española de 79 años que vive sola en Tánger y su vida da un giro cuando su hija (Marta Etura) llega desde Madrid para comunicarle que ha decidido vender el apartamento donde siempre ha vivido. La protagonista se verá obligada a hacer todo lo posible para mantener su hogar en un viaje en el que redescubre —contra todo pronóstico— el amor y el deseo.

La directora de Calle Málaga, Maryam Touzani, ha revelado que este guion “nació del dolor y de la ausencia”, porque empezó a escribirlo cuando perdió a su madre, y eso le llevó a los recuerdos de ella, de su abuela y de su ciudad natal, Tánger, donde todavía está esa calle que da nombre a la película. Esa doble cultura marroquí y española que aparece en el filme la vivió Touzani desde su infancia, y la reivindica como “una riqueza” en el mundo actual: “Mi abuela se fue a Marruecos con siete años y era muy española, pero también muy arraigada a Tánger, porque una cosa no impide la otra. En esa calle Málaga había una mezcla de culturas y religiones que todavía hoy conviven con tolerancia y amor, y es algo muy bonito en un mundo como el de hoy, en el que estamos erigiendo paredes y separaciones”, señaló la cineasta.