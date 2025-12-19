Abascal acusa al PP de “sobreactuar” con el robo de 124 votos por correo en Extremadura

cto de cierre de la campaña electoral con el presidente de Vox, Santiago Abascal (i), y el candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle (2i), entre otros, este viernes en Badajoz.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al PP de “sobreactuar” con sus declaraciones alarmistas sobre el robo de 124 votos de una oficina de Correos en Fuente Cantos (Badajoz), después de que la presidenta extremeña y candidata a la reelección, María Guardiola, llegara a alertar del “robo de la democracia”. Aunque Abascal ha dicho que a su partido también le preocupa la limpieza del recuento y que las elecciones “no están libres de ser intervenidas o manipuladas”, ha dado por hecho que se trata de un delito común, como ha determinado la investigación policial, y ha criticado que los populares estén “sobreactuando” en este asunto, después de que su secretario general, Miguel Tellado, pidiera en su día que se sacaran de los buzones los sobres con la bandera de España que llevaban la papeleta de Vox en Galicia.

En el cierre de campaña de su formación, celebrado en el Palacio de Congresos de Badajoz, ante más de 500 personas, el líder de Vox ha contestado a Guardiola, quien dijo de él que saldría corriendo de Extremadura después de la elecciones, alegando que no esperará al cierre de las urnas ya que tenía previsto marcharse este mismo viernes, al concluir el mitin, para estar con su familia; pero igual, ha añadido, es la presidenta regional quien le llama el lunes “para que vuelva corriendo” si necesita sus votos para ser investida.

“Nuestro norte, nuestra propuesta, nuestras convicciones, están encima de la mesa, las saben todos los extremeños y las sabía la señora Guardiola antes de convocar estas elecciones absurdas”, ha subrayando, reiterando la idea de que el adelanto electoral es fruto de un “capricho personal” de la presidenta extremeña, que podría haber evitado si hubiera asumido las exigencias de Vox ―entre ellas, el rechazo frontal a la inmigración o al pacto verde europeo― como ha hecho su homólogo valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca.

Abascal no solo ha cargado contra la “soberbia insoportable de Guardiola”, sino que también ha criticado duramente a la dirección nacional del PP. “No me voy a olvidar de que nos dan lecciones [de ética] desde una sede pagada con dinero negro”, ha dicho. En una alusión velada al escándalo provocado por el presunto desvío de fondos para los damnificados de la dana recaudados por Revuelta, la marca juvenil de su partido, se ha quejado de que los medios de comunicación intenten “involucrar a Vox en asuntos sucios, turbios y de presunta corrupción cuando ha sido un ejemplo de honradez y exigencia de transparencia y denuncia en primer lugar”.

En cambio, ha elogiado al alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, por el expeditivo desalojo de unos 400 inmigrantes que residían en un antiguo instituto. Y ha cargado contra los obispos catalanes, por criticar que se les deje en la calle, asegurando que “el Palacio Episcopal es muy grande y pueden meter allí a todos”. A continuación, ha matizado que lo decía “de broma”, pues lo que hay que hacer en su opinión es expulsarlos de España.

Por su parte, el secretario general del partido ultra, Ignacio Garriga, ha justificado el protagonismo de Abascal en unas elecciones en las que no es candidato, asegurando que Vox “no tiene que esconder a su presidente” y que los dirigentes nacionales de la formación han acudido a Extremadura para “amplificar” el mensaje de su cabeza de lista, Óscar Fernández Calle, aunque su perfil haya quedado eclipsado con esa estrategia. La continuidad de la central nuclear de Almaraz y la puesta en marcha del plan de regadíos de Tierra de Barros han sido las principales reivindicaciones del candidato de Vox, que ha prometido también dar prioridad a los extremeños en el acceso a las ayudas públicas.

