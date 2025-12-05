Feijóo culpa a Abascal de “caciquear” en la campaña electoral extremeña: “Nuestros candidatos no son marionetas”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este viernes contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, al que acusa de “caciquear” con los candidatos electorales durante la campaña en Extremadura: “Nuestros candidatos no son marionetas que las movemos con hilos, y los decidimos en Madrid”, ha dicho el líder del PP durante una visita a la fábrica Quesos del Casar en la localidad de Casar de Cáceres, donde ha acudido esta mañana para apoyar la candidatura de María Guardiola y el sector primario local. Sus declaraciones llegan después de que Abascal advirtiera en una entrevista en el periódico extremeño Hoy, con relación a la posición de los conservadores de no pactar con Vox —compañero de coalición durante un año en el Ejecutivo autonómico—, que “si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidatos”.

El presidente de Vox, al igual que Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto sus pies en tierras extremeñas para hacer campaña para las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre. En las últimas, de 2023, el partido de ultraderecha le dio la llave de la Junta a Guardiola y, ahora, para hacer lo mismo, exige que el PP extremeño rechace las políticas verdes y apoye su política antiinmigración. Ante la amenaza de Abascal, Feijóo ha sido contundente: “Ese tipo de conversación en Vox es posible, en mi partido es imposible. En mi partido no es posible caciquear a estas alturas con candidatos prefabricados decididos por una única persona”.

Feijóo ha arremetido durante varios minutos con la forma del partido de extrema derecha de elegir a sus candidatos: “Yo no sé cómo se llama el candidato de Vox, creo que la mayoría de los extremeños no lo saben, pero aquellos que lo sepan sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no desde Extremadura”. Por otra parte, ha insistido en que Guardiola “es la presidenta de la comunidad autónoma, la política que en este momento tiene más posibilidades, no solamente de ganar, sino de formar un gobierno estable”. Con esto, ha lanzado una petición al resto de candidatos: “Yo lo que les pediría a los partidos políticos es que acepten el resultado de las urnas: uno se presenta para gobernar, no para impedir que el que gane gobierne”.

Para el líder del PP, el resultado de las elecciones extremeñas del próximo 21 de diciembre no solo va a marcar a la región en los próximos años, sino la de “los próximos años de España”. Razón por la que, ha dicho, “Extremadura puede convertirse en el referente de sensatez, en el referente de la política útil, en el referente de políticos honestos y en el referente de una tierra libre”.

Tras la visita de las instalaciones de la quesería, donde se produce la conocida Torta del Casar, Feijóo ha hablado ante los medios de otros asuntos de actualidad, como la retirada de España del certamen de Eurovisión (decisión que ha tildado de “hipócrita”), los “casos lamentables de abuso y de acoso a mujeres” del socialista y alto cargo en el partido Francisco Salazar o la ley de multirreincidencia. “España está sujeta a una agenda de corrupción insoportable, la agenda judicial del Gobierno es absolutamente insólita”, ha colado el líder del PP.