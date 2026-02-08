Los sondeos apuntan a una victoria del PP en Aragón pero dependería de Vox para gobernar

Azcón podría alcanzar también la mayoría absoluta con los partidos regionales, según GAD3 para la Aragón TV, aunque es muy improbable que le den su apoyo

El PP revalidaría su mayoría relativa en las Cortes de Aragón según el sondeo de GAD3 para Aragón TV publicado a las 20.00, al cierre de los colegios electorales. El partido del actual presidente de la comunidad, Jorge Azcón, obtendría entre 26 y 29 escaños (dos menos o uno más que ahora), lejos de los 34 que brindan la mayoría absoluta. Para alcanzarlos dependerá, como tras los comicios de 2023, de Vox, que crece con fuerza y dobla sus 7 diputados hasta los 13 o 14.

La otra opción para Azcón sería apoyarse en los dos partidos de ámbito regional que obtienen representación: Chunta Aragonesista (subiría de los 3 de ahora a 4 o 5) y Aragón Existe (que mantiene sus 3 actuales o pierde uno), pero esa opción es muy improbable por el perfil de esos partidos, con lo que además los populares no pudieron contar en la anterior legislatura. Además, el sondeo solo hace esa posibilidad factible si finalmente los partidos obtienen los valores más altos de su horquilla de escaños.

Los socialistas de Pilar Alegría, que concurre por primera vez como candidata, sufren un claro retroceso. El PSOE bajan de sus 23 escaños actuales a 17 o 18. Tampoco salen bien parados, de cumplirse lo pronosticado por la encuesta, Podemos-Alianza Verde —perdería su único diputado— ni el Partido Aragonés Regionalista (PAR) —que llegó a presidir la comunidad— y que ahora perdería su único diputado. IU-Movimiento Sumar se quedaría igual, con un escaño, pero podría llegar a dos.

GAD no le concede representación alguna a Se Acabó La Fiesta, la formación ultraderechista de Alvise Pérez, que concurría por primera vez a unas autonómicas, con listas en las tres circunscripciones de Aragón.

Desde 1983, en las primeras elecciones autonómicas aragonesas, ningún partido ha gobernado con mayoría absoluta la comunidad autónoma.

Los socialistas han gobernado la comunidad durante 26 años, con la etapa del presidente Marcelino Iglesias (1999-2011) más larga. El PP ha gobernado durante casi 11.

El Partido Aragonés Regionalista ha pactado cinco veces con la derecha —la última en 2023, junto a Vox— y cuatro con la izquierda. El PAR formó parte de gobiernos de coalición con el PP o AP, su marca anterior (1987-1991; 1991-1995; 1995-1999; 2011-2015) y con el PSOE (1999-2003; 2003-2007; 2007-2011 y 2019-2023).

Podemos se estrenó en las Cortes aragonesas con 14 escaños y un 20,5% de los votos en 2015; en 2019, en coalición con Equo, obtuvo cinco representantes, y en 2023, con Alianza Verde, 1, que ahora se arriesga a perder concurriendo en solitario. Izquierda Unida, que se presenta este domingo con Movimiento Sumar, obtuvo un diputado en los comicios de 2019, 2015, 2007, 2003 y 1999. Su mejor resultado fue en 1995, cuando se hicieron con cinco representantes y en 2011 (cuatro).