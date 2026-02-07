Podemos echa el resto en el cierre de una campaña plana para las izquierdas

La candidata de Podemos a las elecciones aragonesas, María Goikoetxea (c), junto a la secretaria general del partido, Ione Belarra (d), la eurodiputada Irene Montero (2i), y la escritora y periodista Cristina Fallarás (i) participan en el acto de cierre de campaña de Podemos celebrado este viernes en Zaragoza.

Podemos ha cerrado este viernes la campaña en Aragón por todo lo alto, con un mitin en el que las dos dirigentes nacionales, Ione Belarra e Irene Montero, y la periodista y escritora feminista Cristina Fallarás han arropado a la candidata María Goikoetxea. El objetivo, movilizar al votante desencantado, también socialista, y tratar de arañar algo al resto de opciones a la izquierda del PSOE para mantener su único escaño en las Cortes y evitar la desaparición que vaticinan varias encuestas. Las tres candidaturas del espacio político que en las generales de 2023 concurrió unido bajo la marca Sumar (Podemos-Alianza Verde, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida-Movimiento Sumar) han protagonizado una campaña sin sobresalto ni grandes titulares, centrando sus ataques en la derecha. Nunca ha sido posible la alianza en las autonómicas.

“¿Cuál es el partido feminista? ¿Cuál es el partido antifascista? ¿Cuál es el partido antirracista?“, ha animado este viernes Fallarás ante unas 250 personas en Zaragoza para sacar pecho de las principales banderas del partido y recordar que durante la campaña el Gobierno pactó con Podemos la regularización extraordinaria de inmigrantes. El acto se ha celebrado a primera hora de la tarde porque las líderes del partido tenían previsto acudir después junto a Goikoetxea a una manifestación organizada en la capital del Turia por Movimiento Antirracista, una forma de tratar de rentabilizar en campaña la medida.

“Tú ves a Pedro Sánchez, al Pedro Sánchez de la anterior legislatura, y dices, me encanta este PSOE. Porque el PSOE se presentó a las elecciones con medidas que no habían hecho ellos, las había hecho Podemos. ¿Y qué ha pasado? Pues que el PSOE ha echado del Gobierno al motor de las transformaciones”, ha reivindicado Belarra, secretaria general del partido, durante su intervención. “Con cuatro escaños hacemos mucho más que otros con cuatro ministerios”, ha afirmado Montero en referencia Sumar. De 2019 a 2023, Podemos formó parte del Gobierno autonómico y en 2015 obtuvo el 20,5% del voto. Hoy los sondeos le otorgan poco más del 2%.

Sin presencia de ministros ni otros líderes nacionales —aunque la senadora Carla Antonelli ha participado en un acto paralelo de su campaña esta tarde—, ha cerrado su campaña la candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea. Izquierda Unida tiene a priori un suelo estable en la comunidad (un escaño) y está por ver si la alianza con el partido de los afines a la vicepresidenta Yolanda Díaz los hace crecer algo este domingo. El partido ha celebrado un mitin fiesta en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza.

Chunta Aragonesista, que aspira a seguir liderando el bloque de la izquierda y ampliar la ventaja sobre el resto (ahora tiene tres diputados), ha concluido su carrera al 8-F en el Restaurante La Cantera de la capital. Jorge Pueyo, quien ha ejercido de diputado en el Congreso hasta hace unos días dentro de Sumar, ha explotado en campaña la dependencia del resto de partidos de Madrid y su decepción con un Ejecutivo central que, predica, se ha olvidado de la comunidad.