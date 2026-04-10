Los Romeos vuelven porque nunca pasaron de moda

Quieren dejarlo claro desde un principio: su vuelta no es un canto a la nostalgia mal entendida. De hecho, los integrantes de Los Romeos nunca dejaron de hacer música. Comenzando por Patrizia Escoin (1969), su vocalista, frontwoman y compositora principal, quien lleva treinta años al frente de proyectos como Los Amantes, Lula o Ex – Fan. Ocurre que el peso de canciones como “Mi vida rosa”, “Muérdeme”, “Un poquito de amor” o “Arañas mi piel” era demasiado grande como para soslayarlo: Los Romeos fueron aquel grupo que, entre finales de los ochenta y mitad de los noventa, sintonizaba con Blondie, Transvision Vamp, Darling Buds, The Primitives y otras bandas anglosajonas con chica al frente – en esto Pat fue una pionera en nuestro país, formó Los Romeos con 17 años – que practicaban una propuesta que igual podía seducir a los fans del power pop, de la new wave o del punk rock, porque bebían de ambos. Copaban listas de ventas, salían en la tele cuando solo teníamos dos canales a nuestro alcance y lo hacían todo desde Castellón. De hecho, hay toda una generación de jóvenes músicos españoles de ahora (los Carolina Durante, Alcalá Norte o La Paloma) que creció con sus canciones porque estas nunca llegaron a envejecer: pegadizas, anfetamínicas, adictivas, no se oxidaron con el paso del tiempo. Hace años que Nancys Rubias abordan “Mi vida rosa” en sus conciertos. Y también por eso Samantha Hudson ha grabado con ellos una nueva versión de “Múerdeme”, disponible desde el 25 de marzo, y los La La Love You han hecho lo mismo con otra versión de “Mi vida rosa”, que verá la luz más adelante.

Los Romeos en una imagen de los años noventa, facilitada por Patrizia Escoin.

“He estado más de treinta años diciendo que no iba a volver a cantar estas canciones, pero algo hizo click en mi cabeza”, reconoce Pat al hilo de esta reunión de la formación original de 1990, la que completan Juan Carlos Tomás, José Ángel Leiros, Daniel Silvestre y Julián Nemesio: solo falta Pedro López Moreno, quien falleció en 2006. Incide Pat (quien sigue considerándose “nada nostálgica”) en que es el batería, Julián Nemesio, quien encendió la chispa para un regreso con la formación con la que Los Romeos “estaban en plenitud”. Y comenta Julián, quien también participa en la entrevista (después de Los Romeos tocó con Revólver, Seguridad Social o con su propio proyecto, Monaco), que de todos los grupos donde ha estado, al margen de los suyos, Romeos fue el que sintió siempre “como el más propio”. Y que todo eran señales: en primer lugar, “que bandas que directamente no te podían conocer en su momento, porque eran demasiado jóvenes, te versionen ahora”, y en segundo lugar, tercia Pat, “que apareciera justo en este momento el sello Subterfuge, con quienes habíamos hablado sobre una posible reedición”. Pat llevaba años encontrándose en los circuitos del underground españoles, al frente de Ex–Fan, con “músicos muy jóvenes que conocen a Los Romeos y son fans”. Y Julián abunda en la idea de que “todos estamos muy metidos en la actualidad, musicalmente hablando, aunque mucha gente de entonces, que tuvo éxito en los ochenta y los noventa, viva muy anclada en el pasado y eso les permita seguir viviendo muy bien económicamente”.

Obviamente, para Patrizia Escoin no puede ser igual la experiencia de cantar estas canciones con 55 años a como lo era hacerlo con 18, 19, 20 o 21. “No soy la misma, claro que no, no sé qué queda en mí de aquello, porque he seguido cantando, pero la voz cambia, la he usado mucho, me operé de un nódulo hace 15 años, y si las canto como lo hago con Ex – Fan, no tendrá mucho que ver”, reconoce, pero también dice que no puede “falsear” su voz, así que esta vuelta tendrá un punto de puesta al día. “Intento acordarme de lo que fui para ponerme en la tesitura, porque entonces me quedaba solo en los tonos altos, en los del primer disco, los del gran éxito”. Intriga escuchar a Los Romeos de 2026. La química en el local de ensayo ha sido indispensable, claro. “Al principio creía que no podría cantarlas, lo hacía llorando, de la congoja que me daban, pero no dejan de ser temazos, aunque vayas perdiendo esa sensación cuando las repites”.

La gira comienza el 24 de abril en la sala Sala Changó de Madrid, y continúa el 9 de mayo en la 16 Toneladas de Valencia, el 23 en La Casa del Loco de Zaragoza, el 30 en la Upload de Barcelona y el 3 de octubre en el Capla Festival de Castellón, con una parada el primer fin de semana de agosto en el multitudinario Sonorama Ribera de Aranda de Duero, donde comparten cartel con Nacho Vegas, Niña Polaca, Belén Aguilera o Depresión Sonora. Es decir, unas pocas salas bien escogidas y un festival de plena actualidad: una declaración de intenciones. “No hemos vuelto por dinero, aunque queramos ganarlo, claro”, explica Julián Nemesio, quien argumenta que “lo fácil hubiera sido entrar en una oficina de grupos de los ochenta o noventa y cerrar cincuenta bolos por toda España, pero no queremos entrar en movidas ochenteras”. De momento, no confirman material nuevo, aunque tampoco se cierren en banda. Y recuerdan con mucho cariño sus tres álbumes, publicados entre 1990 y 1996, todos ellos ubicados generacionalmente – por sonido, sobre todo – entre las movidas de los ochenta y el indie de los noventa. Todos reivindicables, incluido el tercero, Sin conexión (1996), que fue el de menos repercusión, pero les permitió – recuerdan – ser el único grupo español en telonear a James Brown por partida cuádruple.