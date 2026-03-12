Juan Luis Gandía, nuevo rector de la Universitat de València tras imponerse a Ángeles Solanes

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Juan Luis Gandía y la catedrática de Filosofía del Derecho Ángeles Solanes, que se han sometido a una segunda vuelta electoral al Rectorado.

Juan Luis Gandía (Ontinyent, 1965), catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, ha ganado este jueves las elecciones al Rectorado de la Universitat de València con más del 95% de los votos escrutados. Se ha impuesto en una segunda vuelta a la candidatura de Ángeles Solanes, vicerrectora de Internacionalización.

Gandía se ha enfrentado en la segunda vuelta de los comicios a la otra candidata, la catedrática de Filosofía del Derecho, Ángeles Solanes. Con más del 95% del voto escrutado, la candidatura de Gandía se impone con más de 62% -ha ganado en todos los colegios-, frente al 37,6% de Solanes, según los resultados provisionales.

Ambos fueron los más votados en la primera jornada de los comicios, que se desarrolló el pasado 3 de marzo y en la que resultaron apeados de la carrera electoral otros dos candidatos, el doctor en Filología Clásica Carles Padilla y el catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales Fran Ródenas.

A la cita con las urnas estaban convocadas 57.919 personas de la comunidad universitaria en una votación por sufragio universal ponderado que determina la política universitaria durante los próximos seis años.

En este sentido, con la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), estos comicios se realizan para un único mandato de seis años sin posibilidad de reelección.

El proceso electoral se rige por un sistema de sufragio universal ponderado para garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria mediante cinco colegios electorales agrupados por colectivos.

El Colegio A, correspondiente al profesorado doctor con vinculación permanente (PDI), reúne a 2.359 personas y concentra el 51% del voto ponderado; el Colegio B, del PDI no doctor o sin vinculación permanente, suma 2.693 electores y el 12,67% del peso; el Colegio C, integrado por más de 49.000 estudiantes, aporta el 25% del total; el Colegio D, del Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS), cuenta con 2.960 personas y el 10% del voto; y el Colegio E, del Personal Investigador en Formación (PIF), incluye a 661 electores y el 1,33% restante.

Juan Luis Gandía es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Economía, licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UV con premio extraordinario. En 34 años de dedicación en la universidad, siempre ha estado implicado activa y simultáneamente en las actividades fundamentales que conforman la trayectoria de un académico, adoptando una posición de liderazgo en la asunción de responsabilidades. Ha impartido clases en varios grados y posgrados, ha liderado proyectos y coordina un grupo consolidado de innovación docente. Tiene reconocidos seis quinquenios.

Su investigación se centra en el impacto de las nuevas tecnologías en la transparencia y fiabilidad de la información corporativa, la relación entre auditoría y calidad de la información financiera, y el análisis textual de la no financiera. Tiene cinco sexenios de investigación y uno de transferencia.

En el ámbito profesional, ha sido vocal del Consejo de Administración de Caixa Ontinyent y de su Comisión Ejecutiva, y miembro del Consejo Directivo de Asepuc. En gestión ejerció varios cargos, de entre otros, vicerrector de Economía Infraestructuras y Tecnologías de la Información. Es miembro del Claustro desde 2009. Tras esta noche electoral, se convierte en el primer rector procedente del Campus de Tarongers.