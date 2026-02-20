Más de 130 pisos turísticos, cerrados según el Ayuntamiento de Valencia, siguen anunciándose en plataformas digitales

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ante un edificio de apartamentos turísticos de la calle Mossen Sorell de la ciudad que figura como "cerrado" aunque "está en funcionamiento".

El Gobierno local de València anunció en octubre de 2025 el cierre de 1.000 apartamentos turísticos después de decretar una moratoria para nuevas aperturas. Sin embargo, el listado facilitado por el Ayuntamiento, a petición del grupo municipal de Compromís, solo incluye 828 direcciones. “La realidad se empeña en llevarle la contraria”, ha denunciado este viernes la portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, Tras una revisión exhaustiva, la coalición ha detectado que 132 [de esos 828] continúan anunciados en plataformas como Airbnb o Booking, lo que supone un 16% del total.

Para sustentar su denuncia, la portavoz ha comparecido ante un edificio de siete pisos turísticos al principio de la calle Mossén Sorell que el gobierno de María José Catalá asegura haber cerrado. Cualquier persona puede reservarlos por un mínimo de 658 euros tres noches para tres personas, alcanzando hasta los 1.229 euros en los apartamentos de mayor capacidad, ha informado la formación. Mientras su portavoz atendía a los medios ante el inmueble, los turistas salían del alojamiento, “evidenciando que las inspecciones del Gobierno de Catalá no funcionan”, ha denunciado Robles.

“Hoy hablamos de mentiras. Y no hay mejor manera de desmontarlas que hacer una rueda de prensa a los pies de una mentira”, ha explicado la portavoz de Compromís. “La alcaldesa mira hacia otro lado mientras se sigue especulando con la vivienda y expulsando al vecindario de sus barrios”, ha denunciado.

La concejala se ha referido este viernes a otro ejemplo de apartamento turístico, que estaba en la lista como cerrado, situado en el barrio de la Malva-rosa y que la formación alquiló para demostrar que estaba abierto. Este minúsculo apartamento contaba con una orden de suspensión de actividad desde el 6 de mayo de 2024 y, pese a ello, se dio de alta en el registro de la Generalitat el 20 de noviembre de 2024, seis meses después.

No consta, según la documentación revisada por Compromís, ningún cambio significativo en el expediente que justificara el levantamiento de la suspensión de ese apartamento, según la resolución firmada el 16 de febrero de 2026. “En la Comisión de Urbanismo pregunté sobre qué base se había informado sobre el título habilitante. No había ninguna justificación en el expediente que pudiera dar pie a autorizar ese apartamento en plena moratoria. En estos casos siempre es necesario un informe del secretario que fue firmado cuatro días después de haberse emitido el informe. La respuesta del concejal responsable ante la evidencia fue que contestaría por escrito”, ha relatado.

La portavoz ha advertido de que la respuesta tendrá que ser “muy convincente” para evitar acciones judiciales. “Si Catalá está dando cobertura a apartamentos turísticos ilegales para que sigan funcionando, no será a Compromís a quien tenga que dar explicaciones. Será a un juez. No permitiremos que este Ayuntamiento se salte la legalidad para favorecer actividades que especulan con la vivienda de los valencianos”, ha asegurado.

Compromís ha facilitado el listado completo de su investigación y ha anunciado que continuará fiscalizando caso por caso los datos del gobierno municipal.

Robles ha resaltado que aunque “hay una moratoria” con la que se paraliza la concesión de licencias de apartamentos turísticos, este tipo de alojamientos está “totalmente disparado” y ha reiterado que esto se produce mientras “la gente está siendo expulsada de València”. La concejala ha pedido a María José Catalá “menos titulares y más rigor en su gestión”.

La portavoz de Compromís ha considerado que “falta voluntad política para actuar y para cerrar” apartamentos turísticos, además de resaltar la necesidad de “reforzar el equipo de inspección” correspondiente ante “una situación completamente desbaratada” que requiere “más manos para trabajar” en este ámbito. Ha lamentado que mientras “no se trabaja, los especuladores pueden hacer camino”.

Cinco grupos de inspectores municipales

Fuentes municipales han replicado que, según los datos ofrecidos hoy por Compromís, el 87% de los más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales están ya cerrados, lo que demuestra la diligencia y eficiencia de los servicios municipales de licencias y de la labor inspectora de la Policía Local. El 13% de expedientes de clausura restantes, están en distintas fase de tramitación y se resolverán en plazo.

El consistorio asegura que ha puesto en marcha cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local para que rastreen por toda la ciudad la actividad de apartamentos turísticos ilegales”. Y acusa a Compromís y PSPV, que gobernaron el Ayuntamiento durante ocho años, de dar “rienda suelta a los apartamentos turísticos, y las multas y las clausuras brillaban por su ausencia”.