Un jabalí se cuela en las vías de Metrovalencia y causa retrasos en dos de sus líneas

Agentes del Seprona tratan de capturar al animal, que ha accedido desde una zona comercial próxima a la estación de Empalme

La presencia de un jabalí que ha accedido a las vías del metro en la zona comercial de la estación de Empalme, en Burjassot (Valencia), provoca retrasos durante la mañana de este jueves en las líneas 1 y 2, según han confirmado fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). La compañía de transporte público ha tenido que cortar un tramo de ambos trayectos para facilitar la localización del animal.

El aviso se ha recibido sobre las 09.00 horas. El animal ha accedido al túnel desde la zona comercial de Empalme, en el término municipal de Burjassot, y, minutos después, se le ha visto pasar por las vías de la estación de Campanar, en dirección a València.

Hasta la zona se han desplazado agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para tratar de capturar al animal y desde Metrovalencia se ha dado aviso a todos los maquinistas para que estén prevenidos de la presencia del jabalí.

Algunos usuarios afectados han relatado a Europa Press que los trenes han comenzado a circular de forma más lenta desde la estación de Empalme en dirección a València y, de hecho, se han detenido por un espacio más prolongado de tiempo en varias paradas, así como también en tramos de túnel, en ese momento sin conocer el motivo.

Sin embargo, minutos después se ha informado por megafonía a los usuarios de que los retrasos se debían a la presencia de un “animal salvaje” en las vías. Los viajeros han mostrado su sorpresa y han destacado que han notado una mayor presencia de personal de seguridad en las estaciones, como en las de Beniferri y Campanar, y a partir de Túria los trenes han recuperado la velocidad habitual.

A raíz de este incidente, fuentes de la Generalitat han subrayado que desde el inicio de la legislatura la Administración autonómica trabaja en diferentes medidas para combatir la sobrepoblación de jabalíes.

De hecho, han indicado que la semana pasada se convalidó en Les Corts Valencianes el decreto que activa una serie de medidas urgentes para reducir la población de esta especie, en el marco de actuaciones para combatir la peste porcina africana.

Entre ellas destaca la instalación de cajas trampa tras una fase de fototrampeo que ya está en vigor y precisamente una de las zonas en las que se va a actuar es la comarca de l’Horta y, en concreto, en la localidad de Burjassot.