Alimento a destajo, sin depredadores naturales y cazadores en extinción: por qué Cataluña no logra contener la población de jabalíes

El jabalí es un animal inteligente, con gran capacidad reproductiva y adaptativa y con una estructura matriarcal experta en estrategias de supervivencia. El abundante alimento en bosques y campos y, ahora también, en contenedores de zonas habitadas ha convertido la sobrepoblación en ­Cataluña y en toda Europa en un problema que el reciente brote de peste porcina ha dejado al ­descubierto. ­Expertos y cazadores hablan de una comunidad de entre 190.000 y más de 220.000 ejemplares solo en Cataluña, lejos de los 120.000 que estimó recientemente el Departamento de Agricultura. Muchos han sido los planes para ­intentar controlar la situación, pero hasta la fecha la lucha contra el jabalí ha fracasado.

El único factor que ha permitido una reducción contundente de la cabaña ha sido la sequía, no los planes de las ­Administraciones. Ante la escasez de alimento, la población de jabalíes se redujo entre un 30% y un 50% en el periodo 2022-2023. En 2024 volvió a subir un 11%, y seguirá haciéndolo, porque la lluvia trae consigo alimento. La llegada de la peste porcina africana ha puesto de nuevo a este ungulado en el punto de mira y el Govern ya ha anunciado que se abatirán unos 60.000 ejemplares. Para algunos, la clave es la caza, pero para la mayoría de expertos lo que falta es una estrategia global de gestión y restringir el acceso de estos animales a la comida.

El jabalí ha aprendido a buscar alimentos en cualquier lugar, tanto en un ámbito rural, que, al estar descuidado, tiene una mayor cobertura vegetal y le cobija, como en los campos. También en zonas habitadas: en los contenedores de basura, asaltando comederos de gatos o alimentado por ciudadanos que se saltan la prohibición. La subida de temperaturas por el cambio climático también favorece la supervivencia de las crías. Además, la falta de un depredador natural y la disminución de la presión cinegética ­completan un cóctel ideal que potencia la densidad de población. En España, en 2000 se abatieron 118.885 jabalíes y en 2022-2023 fueron 450.150.

No hay medidas simples para abordar este grave conflicto. “El problema está vinculado a la actividad humana. Los campos se abandonaron hace décadas y se ha propiciado un crecimiento forestal que les facilita comida y refugio”, indica Jordi Serra-Cobo, biólogo y epidemiólogo del Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio) de la Universidad de Barcelona. Y añade: “En zonas urbanas han aprendido a volcar contenedores y se han acostumbrado a comer basura. Esto ayuda a aumentar la población”. Serra-Cobo apuesta por la “implicación de las Administraciones, que deben espabilar, de los cazadores y de una ciudadanía responsable”. “Hay que restringirles el acceso a la comida, tanto para regular la población como desde un punto de vista ­epidemiológico. Todo el mundo debe implicarse”, asevera. Para ­Ignasi de Dalmases, que fue varias décadas jefe de los Agentes Rurales de Girona, una drástica reducción de densidad “es una utopía, porque miles de kilómetros de urbanizaciones por el territorio actúan de ­reservorios donde hallan refugio, alimento, agua y seguridad, y desde allí se dispersan”.

Según el Programa de seguimiento del jabalí en ­Cataluña, que financian Generalitat y Diputación de Barcelona desde 1998, las densidades registradas en el período 2024-25 fluctúan ­entre nueve y 15 individuos por kilómetro cuadrado en los ­observatorios del noreste, el Alt Empordà o el ­Montseny, y los tres de la sierra del Cadí. Según estos datos, a principios de 2025 en Cataluña había un censo de unos 190.000 jabalíes, pero con la llegada de la primavera y el nacimiento de las crías —entre febrero y mayo— aumentó en más de 200.000.

El Govern, durante la ­crisis de la peste porcina, estimó una población que oscila entre 125.000 y 180.000 ejemplares, y anunció que eliminará unos 60.000 para reducir la sobrepoblación. Según los cazadores, en la temporada 2022-2023 abatieron unos 72.000, y en la pasada, casi 80.000. Joaquín Zarzoso, presidente de la Federación Catalana de Caza, destaca la “implicación” del colectivo: “Somos conocedores del territorio y su fauna y cumplimos una función que contribuye a la gestión sostenible de especies y entorno rural”.

En los últimos 50 años, en el conjunto de España se ha dado un fuerte crecimiento de la especie, con un acelerado aumento anual. Se estima que hay entre 2 y 2,2 millones de jabalíes, dependiendo de la época. Según el presidente de la Real Federación Española de Caza, Josep Escandell, “para los ­expertos, dada la prolificidad de la hembra, sería necesario extraer el 66% de la población de jabalí, 1.400.000 ejemplares al año, dos de cada tres, solo para estabilizar la población”. “Esta proporción, como mantiene el estudio, es imposible cubrirla con la caza en el régimen actual y con los cazadores que hay, por eso la densidad aumenta. Con incentivos y medios técnicos y personales, sería mejor”, afirma. Las áreas de mayor densidad están en el noreste de la península ibérica y en Huesca, Valencia, Murcia, Galicia, Castilla y León y Navarra. En términos globales, el crecimiento de la población es del 10% anual.

Descenso de cazadores

La tendencia, tanto en España como en Europa —con excepciones como Alemania y Bélgica—, es de un descenso de cazadores. En 2008 eran más de 100.000, y ahora, según la Federación Catalana de Caza (FCC), no llegan a 40.000. La Generalitat tiene activas unas 56.000 licencias. La media de edad es de 60 años, más de la mitad de los cazadores están jubilados, unos 400 superan los 86 años —aunque con licencia, no todos cazan— y no llegan a 10.000 los menores de 35 años. No hay relevo generacional.

Los accidentes de tráfico son también un indicador de sobrepoblación. Según un estudio de identificación de tramos de concentración de accidentes con ­ungulados del Departamento de Territorio, los accidentes con animales en Cataluña muestran un fuerte aumento: pasan de 3.607 en 2019 a 5.349 en 2023, con 23.092 accidentes en el lustro. En un 79% de ellos está implicado el jabalí, causante de 3.649 accidentes al año. Los Agentes Rurales de Girona analizan todos los siniestros en los que se localizan jabalíes y los cotejan con los accidentes recogidos por los Mossos d’Esquadra de Tráfico. “Constatamos que en un 30% o 40% de los casos no se han denunciado los siniestros”, apostilla De Dalmases.

Respecto al proyecto piloto de una vacuna esterilizante —que implica capturar a cada animal, vacunarlo con una duración de un año y devolverlo al medio—, cazadores y expertos consultados lo encuentran “un sinsentido”. Además de la dificultad de su aplicación, según los ­cazadores “hay estudios que estiman que para una disminución significativa deberían esterilizarse entre un 70% y un 80% de las hembras”. Y recuerdan que, en tres años, desde que la vacuna se vendió a varias administraciones locales, se inoculó a 220 animales. Vacunar al triple supondría un coste de más de un millón de euros.