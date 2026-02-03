El sinhogarismo se dispara en València desde 2023, denuncia Compromís

La coalición valencianista pide a Catalá que no los esconda y su gobierno replica que la oposición mezcla datos sin relación y culpa al Gobierno español de que no se actualice el censo de sin techo

El anterior gobierno municipal de València, de Compromís y PSPV-PSOE, comenzó en 2019 a elaborar un censo de las personas sin hogar que hay en la capital, actualizándolo cada dos años, en 2021 y 2023. El año pasado tocaba revisarlo pero Compromís denuncia que el Gobierno de PP y Vox no lo hizo y el número de personas en situación de sinhogarismo se ha multiplicado por cuatro desde que es alcaldesa María José Catalá. Si el censo de 2023 las cifraba en 817, la coalición las aumenta hasta las 3.427 basándose en el número de solicitudes de empadronamiento especial presentadas el año pasado por personas que declaran estar sin hogar o sin domicilio fijo, denuncian su portavoz Papi Robles y la edil Lucia Beamud. La concejala de Servicios Sociales, Laura Torrado, acusa a Compromís de cruzar datos que nada tienen que ver entre sí, añade que el censo no se ha renovado por culpa del Gobierno de España, y apunta que hay más recursos para emergencias sociales que antes.

No es una cuestión de opinión, son datos contrastados que proporciona el propio Ayuntamiento, subraya Compromís, cuando afirma que se multiplica el número de personas que sufre el sinhogarismo. “Si miramos los empadronamientos especiales, referidos a las personas que están en situación de exclusión residencial extrema, vemos que se han solicitado en 2025 un total de 5.826″, explica Beamud. Existen tipologías para solicitar ese empadronamiento especial y de ellas, hay dos referidas a las personas en situación de sin hogar: hay 1.142 solicitantes que directamente viven en la calle y 2.285 personas que están sin domicilio fijo, “que son las que se empadronan en los centros municipales o en algunas entidades como Valencia Acull u otras para poder acceder a los servicios sociales”, añade.

”Estamos hablando de unas 3.427 personas que han solicitado un empadronamiento especial por su situación de sin techo”, concluye la edil valencianista. Beamud ha denunciado el colapso que hay en el padrón, sobre todo para estos casos especiales: hay solicitados 5.826 empadronamientos especiales pero solo se han resuelto 125 de manera positiva. El resto, o están en tramitación, o se han rechazado o archivado. Y si comparamos los datos del último censo que se hizo, el de 2023, que contabilizada 817 personas en situación de sin techo, las solicitudes de empadronamientos especiales se ha multiplicado por cuatro, sostiene la formación.

Compromís añade que las entidades que trabajan codo con codo con estos colectivos vulnerables lo están denunciando de forma reiterada. Médicos del Mundo, por ejemplo, dijo que en 2024 y primer trimestre de 2025 solo la ONG había atendido a 850 personas. Y Casa Caridad explicó en otoño del año pasado que había aumentado un 43% sus recursos para dotar de bienes de primera necesidad a personas en situación de sin hogar. “Además, un informe de la Fundación Foessa nos dice también que el encarecimiento brutal de la vivienda está detrás del aumento de la expulsión residencial y del sinhogarismo”, continua Compromís.

La portavoz en el Ayuntamiento, Papi Robles, ha pedido a Catalá un cambio de política porque aunque “dejes de contar, las personas no desaparecen. Cuando te dedicas a multar, las personas no desaparecen”, y ha afirmado que su formación ha detectado hasta 15 sanciones a personas sin techo por parte de la policía. “Y eso es violencia institucional”, ha denunciado.

Robles se ha referido además a un tuit de la alcaldesa María José Catalá en la red social X. “Le hemos leído que es culpa del Gobierno español [por la nueva regularización de migrantes anunciada] las colas que tiene en la Oficina Municipal del Padrón de València pero la realidad es que desde la pandemia estas colas existen”, apunta la portavoz.

Culpa del Ministerio

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, Marta Torrado, ha pedido a Compromís, “seriedad, rigurosidad y veracidad en los datos que facilitan”. Ha asegurado que el único gobierno que ha dejado de recontar personas sin hogar “es el de Pedro Sánchez”, porque el Ayuntamiento recibió el pasado mes de junio un correo electrónico de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio, comunicando que la segunda edición del Proyecto de Recuentos Nocturnos de Personas sin Hogar prevista para octubre de 2025, en la que participa el Ayuntamiento, se aplaza hasta octubre de 2026 por problemas del Ministerio.

Torrado ha apuntado que la cifra de cuadruplicar las personas sin hogar que ha dado Compromís “es otra de sus falsedades porque mezclan conceptos que nada tienen que ver entre sí”. Y ha recordado que para los Centros de Atención a Emergencias Sociales (CAES) se ha pasado de un presupuesto de 100.000 euros —cuando gobernaba la izquierda— al millón actual al pasar de 1 a 3 CAES y 2 de ellos abren todas las noches.