Indignación en el Clínico de Valencia por los contratos irregulares sin estabilizar de 60 especialistas

Casi un centenar de facultativos se ha concentrado este lunes frente a las puertas del Hospital Clínico Universitario para protestar por la situación de cerca de 60 especialistas con contratos irregulares, en algunos casos, desde hace más de 10 años. Sin el trabajo ordinario que prestan, aunque sus contratos de atención continuada eran de guardia y no fueron concebido con esa finalidad inicialmente, el centro no podría atender la creciente presión asistencial, según han coincidido algunos afectados directamente y varios jefes de servicio consultados que han asistido a la concentración.

Llama la atención el elevado número de médicos especializados en una situación irregular en uno de los hospitales de referencia en la Comunidad Valenciana cuando uno de los principales problemas del sistema sanitario valenciano y español es el déficit de facultativos.

Una profesional de las numerosas especialidades afectadas (hematología, pediatría, oncología, neurocirugía, anestesia y cardio, entre otras) explica los motivos de la protesta, que ha durado solo unos minutos: “En este hospital somos 60 especialistas con contratos de atención continuada. El hospital ha crecido con contratos que se pueden llamar irregulares porque los de atención continuada no deberíamos hacer jornada ordinaria de mañana o tarde, pero por necesidad del servicio lo hacemos. Desde la consejería de Sanidad y la dirección del Hospital no han regularizado esta situación. Y ahora la consejería ha dado un toque de atención porque es uno de los hospitales con más contratos de estas características y están instigando a los jefes de servicio a que tienen que hacer algo, cuando la responsabilidad es de la dirección y de ellos. Hacer solo guardias supondría no poder dar la actividad asistencial que se desarrolla en el servicio. Los servicios han crecido sin crear contratos estructurales”.

Los facultativos han exhibido pancartas con lemas como “Cuando dirección recorta, el paciente paga” o “Pediatría no funciona solo con guardias o “Tus hijos merecen especialistas, no improvisaciones”.

Dos jefes de servicios aportan sus razones para asistir a la protesta: “Estos contratos que se generaron desde hace más de 10 o 15 años para suplir de una forma temporal una carencia de facultativos. Y a pesar de una demanda asistencial creciente y de nuestras continuas solicitudes de que esas plazas fueran estables, estructurales, no ha sido así. Y ahora de golpe nos dicen que son ilegales. Es un problema laboral y sobre todo asistencial porque sin ellos habrá que cerrar unidades. Son necesarios, son estructurales”.

Algunos especialistas contratados después de 2022 se podrían quedar sin trabajo al concluir su contratos de tres años, han destacados otros facultativos concentrados. Los afectados han pedido unareunión con la dirección del hospital.

Sanidad responde

A preguntas de este periódico sobre la protesta y la problemática, una portavoz oficial de la consejería de Sanidad, que dirige Marciano Gómez, del PP, responde: “Se está haciendo un estudio detallado de plantillas para, con ello, establecer la necesidad de creación de plazas estructurales tanto en el hospital como en la agrupación sanitaria interdepartamental. No se trata de rescindir contratos sino de reordenar plantillas. Justamente lo que se pretende es dotar de más estabilidad a las plantillas, recurriendo a los contratos de Atención Continuada únicamente para atender a la finalidad para la que han sido concebidos, que es para la realización de guardias estrictamente”.

“Por ello, está previsto ir creando nuevas plazas estructurales de manera progresiva, en base a ratios, actividad y cantidad de servicios. Se está estudiando el dimensionamiento de las plantillas para dar seguridad jurídica a los profesionales y además cumplir con la normativa europea de reducir la inestabilidad laboral, la temporalidad”, prosigue. “La Secretaría Autonómica de Sanidad, Asunción Perales, se ha reunido esta mañana con representantes del servicio de Pediatría del Departamento de Salud del Hospital Clínico para abordar este tema”, concluye.