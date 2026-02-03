Detienen a 14 jóvenes en Ontinyent por humillar y agredir a una persona tras un cambio de sexo
La víctima denunció ante la policía agresiones grupales físicas y verbales, amenazas y humillaciones
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Ontinyent a catorce jóvenes, de entre 15 y 20 años de edad, como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas, tras humillar, vejar y degradar a una persona después de un cambio de sexo por razón de transfobia. Uno de los arrestados fue internado en un centro de menores.
Los hechos comenzaron a producirse en junio de 2024 en diferentes ámbitos de la vida de la víctima, como el centro escolar al que asistía, lugares de ocio y celebraciones, por jóvenes de su entorno y en reiteradas ocasiones, ha informado este martes la Policía Nacional.
La Comisaría Local de Ontinyent, junto con el equipo de Extremismo Violento y Odio perteneciente a la Brigada Provincial de Información de Valencia, iniciaron la investigación y la identificación de los autores.
Los agentes constataron la información aportada por la víctima, demostrándose las agresiones grupales físicas y verbales, amenazas y humillaciones, para potenciar la intimidación sobre su persona.
Tras numerosas averiguaciones, los investigadores identificaron y localizaron a los presuntos responsables, catorce jóvenes de entre 15 a 20 años, que fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas.
Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, han quedado en libertad, excepto uno que, a requerimiento de la Fiscalía de Menores, fue trasladado a su disposición, decretándose su internamiento en un centro de menores.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.