La Cadena Ser acoge un debate de los cuatro aspirantes a rector de la Universitat de València

Imagen de los candidatos a rector de la UV durante su debate en la Cadena Ser de Valencia.

Radio Valencia Cadena SER ha reunido por primera vez a los cuatro candidatos a suceder a Mavi Mestre, la que ha sido la primera rectora de la Universitat de València en sus 525 años de historia.

Más de 63.000 personas, entre alumnos, profesores, investigadores, técnicos de apoyo y personal de administración, están llamados a las urnas que se abrirán el 3 marzo y si fuera necesaria una segunda vuelta también el 12 del mismo mes.

Cuatro visiones de cómo tiene que regirse la universidad para seguir siendo referencia en docencia, investigación y transferencia del conocimiento, en una sociedad que cambia y con muchos retos por delante.

Cuatro candidatos que se han definido como firmes defensores de la universidad pública, de calidad, que forma ciudadanos con valores solidarios, demócratas y con pensamiento crítico.

Carles Padilla

Carles Padilla, doctor en Filología Clásica y desde 2018, vicerrector de internacionalización, se ha quejado del exceso de burocracia en la gestión de la Universitat de València y de que hay que poner los medios para fomentar la participación porque últimamente se han tomado muchas decisiones de manera unilateral.

Cree que la financiación por parte de la Generalitat no es suficiente, pero también que han que hacer una gestión más rigurosa y una mejor rendición de cuentas.

Entre sus propuestas, más fondos para investigación, un protocolo para combatir el acoso laboral y una oficina de vivienda.

Juan Luis Gandía

Juan Luis Gandía es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y ha ejercido como vicerrector de Economía, Infraestructuras y Tecnologías de la Información y cree que hace falta un cambio de rumbo en la Universitat porque está creciendo el malestar de toda la comunidad por la falta de una gobernanza clara.

Cambios en la generación, transmisión y transferencia de conocimientos, es decir, investigación, docencia y relación con el mundo empresarial. Para eso hace falta garantizar una mejor financiación.

Ha alertado también del problema de acceso a la vivienda, tanto de profesores, como de alumnos, y del envejecimiento de la plantilla.

Francisco Ródenas

Francisco Ródenas es catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales y actualmente ejerce como vicedecano de Estudios de Grado y de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y considera que en la Universitat hace falta que no se gestionen inercias, sino romper con ellas. Romper con el exceso de burocracia y con la gestión alejada de las personas.

Hay que explotar mejor el parque científico para atraer a nuevas empresas y tener acceso a más recursos. Cree que hay que garantizar las becas, sobre todo porque el aumento de las tasas ha provocado un descenso de las matriculaciones, especialmente en postgrado, algo que beneficia a las universidades privadas.

Se ha quejado también de los problemas de vivienda y de movilidad, se podría mejorar el acceso a los campus en transporte público. Y una propuesta novedosa, hay que avanzar hacia una universidad cuidadora.

Ángeles Solanes

Y por último, Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho, vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y directora del Departamento de Filosofía del Derecho y Política, que apuesta por una renovación y transformación responsable, por impulsar una gobernanza participativa, digital y con una visión internacionalizadora, por la reducción de la burocracia y la estabilización y promoción del personal laboral.

Cree que hay que hacer frente al reto de la Inteligencia Artificial y también que dar más pasos para garantizar la sostenibilidad ambiental y social de la Universitat, pero especialmente su sostenibilidad económica, porque el Plan Plurianual de financiación recientemente aprobado está bien, pero no es suficiente.