Las obras de Sorolla de la Hispanic Society se esperan en València para antes del verano

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (2i), la alcaldesa de València, María José Catalá (2d), el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz (d), y la bisnieta del artista Joaquín Sorolla, Blanca Pons-Sorolla (i), se reúnen para firmar el acuerdo de exhibición de las pinturas de Joaquín Sorolla, este miércoles en Madrid.

Los cuadros se expondrán en los espacios expositivos de la capital, preferentemente en el Museo de la ciudad, hasta que se trasladen al Palacio de las Comunicaciones

La alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, han firmado este miércoles en Madrid un acuerdo para que la colección de 220 cuadros del pintor Joaquín Sorolla, propiedad de The Hispanic Society of America, se expongan “con carácter transitorio y provisional, en las instalaciones expositivas de València, preferentemente en el Museo de la Ciudad” hasta que se reforme la sede definitiva, el Palacio de Comunicaciones. Las primeras obras, divididas en tres lotes temáticos, (Sorolla español, Sorolla americano y retratos ilustres) llegarán antes del verano y se expondrán a lo largo de este año.

Pérez Llorca y Catalá se han reunido hoy con el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, y con la biznieta del pintor Joaquín Sorolla, Blanca Pons-Sorolla, para concretar las fases de llegada. Catalá ha recordado que el acuerdo rubricado el pasado julio por la Generalitat y el Ayuntamiento convertirá la capital en la sede europea de la fundación neoyorquina.

Los contactos de la Generalitat con la fundación neoyorquina se produjeron bajo la presidencia de Carlos Mazón y el acuerdo alcanzado entonces establecía, según explicaron, que el museo norteamericano cederá los fondos del pintor durante cuatro años prorrogables, con posibilidad de alargarlo hasta 15 años. En un primer momento, se anunció que el Palacio de las Comunicaciones, la antigua sede de Correos en la plaza del Ayuntamiento, sería tanto la sede europea de la Hispanic Society como el espacio donde se exhibirían las obras de Sorolla.

Pero el Colegio de Arquitectos de Valencia recurrió la licitación para la redacción del proyecto, con un coste estimado de 27 millones de euros, y el proceso se suspendió cautelarmente. El Ayuntamiento de València ha buscado una sede alternativa y provisional y eligió el Museo de la ciudad para acogerla, aunque en la reunión de hoy parece que se ha ampliado a otros espacios de la capital que no han concretaedo. Ambas administraciones querían adelantar la llegada de los cuadros para que puedan verse antes de que acabe la legislatura, y luego ya se trasladen a la antigua sede de Correos.

El acuerdo incluía además un canon anual de 1,15 millones de euros a la Hispanic Society por la cesión de las obras, a lo que, todo apunta, se tendrá que añadir los seguros de los cuadros, valorados en más de 200 millones de dólares.

Después del acto, Catalá ha mostrado su agradecimiento, en nombre de la ciudad, a las personas e instituciones que lo han hecho posible. En este sentido, la alcaldesa ha citado a “al president, por su sensibilidad, generosidad y firme compromiso con la cultura y con València; a la Hispanic Society, depositaria de una de las colecciones más extraordinarias de nuestro patrimonio artístico por su confianza en València y por permitir que las obras regresen al lugar donde nació la inspiración de Sorolla; y a Blanca Pons-Sorolla, depositaria de la memoria familiar y del legado de su bisabuelo y responsable de la selección de obras que se exhibirán".

La alcaldesa ha asegurado además que “la obra de Sorolla nos sitúa en la primera línea de la cultura a nivel mundial y refuerza la imagen de València como ciudad abierta, ambiciosa y orgullosa de su historia y su identidad y no es casualidad que medios internacionales de referencia como The New York Times nos sitúen ya a nivel mundial entre las ciudades imprescindibles para visitar”.

El president Pérez Llorca ha añadido que la obra de Sorolla “tiene un extraordinario atractivo internacional”, y su llegada confirma que la Comunitat Valenciana se ha convertido en un “destino cultural sólido, contemporáneo y con capacidad para liderar proyectos de alcance mediterráneo y europeo”.

El presidente de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, ha explicado que “el de hoy es un acto pequeño pero muy importante porque la próxima vez que nos encontremos todos será ya con Sorolla, con sus obras, en València, en su casa”.

La bisnieta del pintor, Blanca Pons-Sorolla, ha afirmado que “es el momento del compromiso para trabajar por Sorolla y por València” y ha declarado que “es un proyecto importante, ilusionante, bueno para todos y bueno para Sorolla”.