La primera ronda de diálogo de Pérez Llorca con los grupos políticos ratifica su sintonía con Vox

El ‘president’ solo se compromete con los socialistas a que las víctimas de la dana declaren ya en Les Corts y el grupo ultra le pide que vaya más allá en inmigración y contra Mercosur

Era su primera ronda de diálogo con los diferentes grupos políticos del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Lo anuncio en su discurso de investidura. Pero los encuentros han servido para confirmar la sintonía y el acuerdo con la extrema derecha de Vox contra el pacto verde y a favor de la rebaja fiscal. Hoy le ha pedido que vaya más allá en sus políticas contra la inmigración ilegal y el tratado de Mercosur. Con los soicalistas, Pérez Llorca solo se ha comprometido a acelerar que las asociaciones de víctimas de la dana comparezcan en el menor plazo posible en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes, en funcionamiento desde hace meses. Ha dicho, sin embargo, no a la demanda del PSPV de que se siente a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica con el Gobierno de España.

Al término de la ronda de contactos, el presidente ha destacado la sintonía que ha tenido con los portavoces de Vox, José María Llanos, y del PP, Fernando Pastor, no así con el del PSPV, José Muñoz, con quien discrepa en muchos aspectos pero cree que nada de eso impide que se pueda recuperar “la normalidad institucional” que se rompió tras la tragedia de la dana de 2024. El jefe del Consell ha vuelto a ofrecer a los socialistas su regreso la Mesa de Les Corts y al Consell de Radiotelevisió Valenciana -donde no tiene representante-, así como renovar los órganos estatutarios.

El portavoz socialista José Muñoz ha respondido que no se puede permitir que en los órganos estatutarios haya personas que están en contra de las autonomías, del valenciano y de las instituciones de autogobierno, en alusión a Vox, y ha defendido que es necesario poner ahora ese cordón sanitario a la extrema derecha. “He visto a un presidente condicionado por la extrema derecha. Ya dijimos que llegó a la investidura como presidente de la Generalitat por el mando a distancia de Santiago Abascal, al asumir todas las tesis ultra. Y hoy esta hipoteca con la extrema derecha se ha visto confirmada”, ha subrayado Muñoz.

“He salido decepcionado de la reunión”, ha apuntado Muñoz después de que de las 26 propuestas de competencia autonómica planteadas a Pérez Llorca, la única a la que ha sido receptivo es a que las víctimas de la dana comparezcan lo antes posible en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.

El socialista José Muñoz, que ha calificado de anomalía que Pérez Llorca no haya convocado a la líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que la reunión ha sido “poco productiva y decepcionante” y que durante el encuentro faltaba una silla más “y es la de Vox”. “Una buena prueba para el presidente es que fuera capaz de alejarse de Vox, que tampoco sería nada nuevo en las filas del PP. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, lo intentó. En Aragón, también, y el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla lo mismo”, ha defendido el portavoz socialista.

El síndic socialista ha recibido un no por respuesta del presidente a su petición de que acepte la propuesta de financiación autonómica del Gobierno de España y se siente a negociar. “Le hemos pedido que acepte esos 3.600 millones de euros adicionales del nuevo modelo y negocie para que se establezca ese fondo de nivelación o se incremente la quita de la deuda porque nos daría más fondos para mejorar la sanidad, la educación o las ayudas a la vivienda. Pero se ha negado. Tenemos un presidente maniatado por Feijóo y por la extrema derecha”.

Pérez Llorca ha insistido en su rechazo al modelo pactado con ERC en lugar de con todas las comunidades. “Que no se engañe nadie, aquí solo se ha pactado con uno y luego a los demás nos han hecho una propuesta para que digamos sí o no, eso no es negociar”, ha recalcado. Y ha sostenido que el modelo del Gobierno es “negativo para la Comunitat Valenciana”, ya que, según él, no llegaría a la media nacional. Otro elemento crucial para el rechazo de Pérez Llorca a la propuesta es que no aceptará “bajo ningún concepto” que la reforma suponga “alterar la autonomía fiscal”, es decir, las rebajas de impuestos impulsadas por el PP.

José María Llanos, portavoz parlamentario de Vox, considera el encuentro con el presidente valenciano productivo. “Estamos contentos de que mantenga el pacto de investidura con Vox, y le hemos reiterado que haremos un seguimiento continuado de todos esos acuerdos y vamos a ser exigentes en su cumplimiento”.

No obstante, Llanos ha reiterado a Llorca que redoble su exigencia al Gobierno de España para que se construyan las infraestructuras hídricas para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana y el cumplimiento de las medidas de repatriación de inmigrantes ilegales, con acuerdos con los países de origen como Mauritania o Marruecos y que luche contra tratados como el de Mercosur, que Llanos ha recordado aprobó el eurodiputado del PP, el valenciano Esteban González Pons.

El portavoz de Vox ha pedido además limitaciones a las homologaciones de títulos universitarios a extranjeros y que se luche por la energía mixta y se defienda la nuclear. Por último, ha defendido los decretos de simplificación del Consell y ha avanzado que el próximo jueves se aprobará en la Diputación permanente de Les Corts el segundo decreto ley de simplificación administrativa. Llanos ha descartado que se haya hablado de nuevos presupuestos para 2026.

Compromís: no hay normalidad con Mazón de diputado

El portavoz del PP, Fernando Pastor, ha explicado más tarde que esta misma semana su grupo va a instar a la Mesa de la comisión de investigación a que intente en su próxima reunión organizar la comparecencia de las víctimas. “Desde el grupo parlamentario popular nunca hemos vetado a ninguna asociacion de víctimas de la dana. Siempre hemos invitado a que las 17 asociaciones registradas en la Consejería de Justicia puedan venir voluntariamente a declarar en el Parlamento”, ha dicho.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que declinó la invitación de Pérez Llorca salvo que Mazón entregase su acta de diputado, ha insistido en que el presidente de la Generalitat solo “buscaba una foto, la foto de la normalidad”, y a su juicio “no puede haber normalidad mientras Carlos Mazón continúe aquí aforado y no vaya al juzgado de Catarroja” a declarar ante la jueza que investiga la gestión de la dana.