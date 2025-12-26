El Consell anuncia un segundo plan de simplificación para reducir a la mitad el plazo de licencia de obras para viviendas

La Generalitat prorroga las bonificaciones al transporte público hasta junio y mantiene la gratuidad para los vecinos de poblaciones afectadas por la dana

El Gobierno valenciano ha lanzado este viernes un segundo plan de simplificación administrativa por medio de un decreto ley, que elimina o modifica 96 normas y establece el compromiso de que cada nueva regulación lleve aparejada la supresión de redundancias normativas. Su contenido afectará, entre otras cuestiones, a los plazos de concesión de licencias de obra para viviendas, que se reducirán a la mitad, según ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, tras el último pleno del Gobierno valenciano de 2025.

El portavoz ha destacado que con esta nueva medida se agiliza la consecución del reconocimiento del grado de dependencia y se permite que aquellas empresas que tengan licencia para poder trabajar en cualquier comunidad autónoma española también puedan hacerlo en la Comunidad Valenciana sin necesitar una segunda licencia, ha detallado.

El portavoz ha destacado también que se evita que los particulares tengan que hacer aportación de su certificado bancario cuando se relacionan con la Administración y se establecen “renovaciones automáticas de alguna serie de solicitudes, como es, por ejemplo, la renovación automática de la certificación de familia numerosa”.

El decreto ley de medidas urgentes hace frente “a la hiperregulación” y pretende agilizar los procedimientos administrativos a partir del próximo 1 de enero, en que entrará en vigor, aunque luego se enviará al Parlamento autonómica para su tramitación como proyecto de ley. Esta norma, señala el Consell, sumada a las medidas del primer decreto ley de simplificación administrativa, en vigor desde 2024, supondrá la modificación o eliminación de 149 normas en total.

Con este nuevo decreto ley se van a modificar o eliminar 96 normas, entre ellas, 38 leyes y 43 decretos; 750 artículos que, en conjunto con los modificados en la ley de simplificación anterior, suman más de 1.300 artículos modificados o eliminados con el objetivo de modernizar, agilizar y simplificar la Administración Pública de la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana será la primera autonomía que dispondrá de un sistema de control del crecimiento normativo, se revisará con IA todo el ordenamiento jurídico y se establecerá el compromiso de que cada norma nueva elimine o simplifique al menos otra.

El primer decreto de simplificación trastocó decenas de actos administrativos de la Generalitat, por ejemplo, la posibilidad de que una empresa iniciara su actividad únicamente con una declaración responsable, también, según denunció en su día el sindicato UGT, abría la puerta a la privatización de los servicios sociales. Y redujo el límite de metros desde la orilla de la playa para poder construir respecto a la anterior regulación del Consell del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem), mucho más restrictiva y conservacionista. El primer decreto salió adelante en las Cortes Valencianas gracias al apoyo de Vox.

Bonificaciones al transporte

El Consell ha aprobado además en su último plenario del año prorrogar hasta el 30 de junio de 2026 las reducciones temporales de tarifas en determinados servicios públicos de transporte que son competencia de la Generalitat. La prórroga mantiene la gratuidad temporal del transporte para la población infantil hasta los 14 años inclusive, un descuento del 50% en los títulos destinados a jóvenes y una reducción de al menos el 40% en los abonos y títulos multiviaje. Se mantienen los títulos gratuitos dirigidos a las personas empadronadas en determinados municipios afectados por la dana de octubre de 2024, que continuarán distribuyéndose y podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para la población joven, hasta 31 años, se mantiene en Valencia una tarifa plana para viajar de manera ilimitada por 14,90 euros al mes; en Alicante, la tarifa joven de 30 viajes mensuales será de 10,60 euros; y en Castellón, el abono temporal 30 Joven IVAJ tendrá un coste mensual de 12,75 euros.

Esta prórroga en los descuentos también responde a la estrategia de la recuperación a las zonas afectadas por las inundaciones. En este sentido, se han entregado durante este año un total de 222.539 tarjetas de transporte gratuito Recuperem València y se han realizado cerca de 19 millones de validaciones.

El pleno del Consell ha aprobado también la prórroga de los presupuestos de la Generalitat de 2025 a partir del próximo 1 de enero. El portavoz Miguel Barrachina ha recordado que el presupuesto actual entró en vigor a principios del mes de junio y ahora se prorroga adaptándose a la nueva estructura del Consell, eliminando las actuaciones ya concluidas e incorporando los nuevos acuerdos con los empleados públicos.