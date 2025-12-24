El exalcalde de Valencia Joan Ribó alega que no tenía competencias sobre la construcción, supuestamente irregular, de una piscina de Alboraia

El ex primer edil ha declarado como investigado en un juzgado de instrucción de la capital el día de Nochebuena

El exalcalde de Valencia Joan Ribó, investigado por la construcción supuestamente irregular de una piscina municipal de la localidad vecina de Alboraia, ha asegurado este miércoles a la entrada del juzgado de Instrucción número 19 de la capital donde ha declarado, que “desconocía absolutamente” la construcción y ha señalado que el tema nunca se trató mientras él estuvo al frente de la Alcaldía. La causa se centra en esclarecer si hubo irregularidades en la construcción de la infraestructura deportiva, referidas a la licencia de obras y ambiental y al suelo protegido en el que se encuentra, porque aunque es propiedad del municipio vecino de Alboraia, está integrado en el término de la capital.

La denuncia partió de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, presidida por la exalcaldesa de Catarroja María Ángeles López, del PP, contra el Ayuntamiento de Alboraia por la edificación de una piscina, antes del verano de 2023, en terrenos en los que estaría involucrado el Ayuntamiento de Valencia, entonces gobernado por la coalición formada por Compromís y el PSPV-PSOE.

Ribó, que ha acudido este miércoles a la Ciudad de la Justicia acompañado de los concejales de Compromís en Valencia Papi Robles y Sergi Campillo, ha explicado, antes de entrar al juzgado, que se trata de un tema que él como alcalde “desconocía absolutamente”, porque “no tenía competencias sobre ello” y “porque nunca se había tratado en el Ayuntamiento” que él “recordara” y que no tampoco se trató “ni en la Junta de Gobierno ni en ninguna conversación”.

El exalcalde ha indicado que, “por lo que he podido estudiar después cuando me citaron, parece que [la construcción de la piscina] estaba en debate desde el año 1992, en tiempos de la alcaldesa Rita Barberá”, porque se quería traspasar de Valencia a la vecina localidad de Alboraya y así lo querían los vecinos.

Es una cosa, ha indicado Ribó, “razonable y bien pensada porque tienen todo el polideportivo allí [en su término municipal]”, pero “de alguna manera no llegó a buen puerto, no sé muy bien por qué motivo, y toda la parcela continuaba y continúa dependiendo del Ayuntamiento de Valencia”. Pero es una cosa, ha agregado, que “se ha vuelto a pedir por el Ayuntamiento de Alboraia y se ve que siempre se ha planteado”.

Ribó ha insistido en que “desconocía totalmente el problema: ni conozco el lugar, nunca he ido”. Según el exalcalde el terreno sobre el que se asienta la piscina es no urbanizable en el término municipal de Valencia mientras que en Alboraia sí es urbanizable, ha explicado. “Es un tema desde un punto de vista administrativo relativamente complejo”, ha finalizado.

Los denunciantes apuntaron en su día a que ediles de Alboraia podrían haber incurrido presuntamente en un delito contra la ordenación del territorio y a que el anterior equipo de gobierno del consistorio de Valencia no habría abierto expediente para restaurar la legalidad ni sancionar el hecho.

Según avancen las investigaciones, el juzgado no descarta la citación, como ha pedido la acusación, de la exvicealcaldesa de Valencia y ex concejala de Urbanismo Sandra Gómez, ahora eurodiputada.