Una nueva manifestación en Valencia pide a Mazón que entregue el acta y declare en el juzgado por la dana

Una nueva manifestación por la gestión de la dana de Valencia ha recorrido este sábado las calles de la capital con su principal reivindicación cumplida: la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. Conseguida la renuncia del político, las más de 200 entidades y sindicatos que convocan cada mes desde hace más de un año protestas por la gestión que hizo Mazón y su gobierno antes, durante y después de la tragedia, le piden ahora que entregue su acta de diputado y declare ante la jueza de Catarroja que investiga lo sucedido. El grito durante la marcha ha sido unánime: “Mazón, a prisión”.

En una marcha numéricamente más reducida que la anterior — —más de 2.000 personas según la Delegación del Gobierno y unas 1.100 con los cálculos de la Policía Local— había dos grandes marionetas, una que representaba a Mazón, vestido de presidiario, y otra de traje y corbata con la fotografía de Pérez Llorca. En torno a las seis de la tarde ha comenzado la marcha con un gran aplauso de los asistentes a los colectivos de víctimas que abrían la manifestación.

Rosa Álvarez, portavoz de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O, ha reflexionado en la cabecera de la marcha sobre el anuncio el pasado jueves en las Cortes Valencianas de Juanfran Pérez Llorca de que pedirá perdón a las víctimas en cuanto sea presidente el próximo martes: “Ese perdón genérico se quedará en un brindis al sol si no hay asunción de responsabilidades. Tendrá que ser un acercamiento con consistencia porque estamos hablando de 229 vidas. No estamos hablando de sobres, de ortodoncias, ni de chistorras. Que reconozcan que ellos tenían la información y que por lo que fuese no tomaron las medidas oportunas”, ha enfatizado.

También se ha referido Álvarez a la dimisión de Mazón como presidente pero a su negativa hasta ahora a entregar el acta de diputado. “Él ya no está como presidente, pero sigue como diputado autonómico [y aforado], manteniendo el acta y es muy curioso que no quiera acudir a la justicia ordinaria perdiendo así una oportunidad, jugándosela toda una, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”, ha señalado Álvarez.

En esta ocasión, las asociaciones de víctimas se han quejado del trato recibido por las autoridades después de que la Policía Local, ha denunciado Álvarez, les hiciera cambiar hasta tres veces el punto de partida de la manifestación que, en principio, partía de la plaza del Ayuntamiento, hoy desbordada de gente por el espectáculo que acompaña cada día al encendido de luces de Navidad. La cabeza de la manifestación ha tenido que situarte al final de la calle de las Barcas y desde ahí seguir hasta la plaza de Porta de la Mar, donde estaba el final. “Les molestamos y el mercantilismo prima”, se ha quejado Álvarez. Las asociaciones esperan que el cerco se estreche todavía más en torno a los responsables.

Mariló Gradolí, representante de otra de los colectivos de víctimas ha pedido la dimisión del Gobierno valenciano de Mazón. “Hemos venido porque tenemos que continuar reclamando la dimisión de todo el Consell porque no se han asumido todas las responsabilidades y exigimos que Mazón deje su acta de diputado y vaya directamente a declarar al juzgado”. A su lado, Toñi García, esposa y madre de dos de los fallecidos en la dana, pide también que se vayan a casa el centenar largo de cargos públicos de la Generalitat que dedicaron un largo aplauso a Mazón el pasado 29 de octubre, en el primer aniversario de la tragedia, tras su declaración institucional en el Palau. “Tenemos todo el apoyo de la sociedad y seguiremos luchando hasta que consigamos saber la verdad, que vamos conociendo a cuentagotas. Siguen mintiendo y queremos verdad, justicia, reparación, memoria y dignidad para todos nuestros fallecidos”, añade.

La Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud se ha unido a la manifestación también en apoyo a los familiares de las víctimas mortales. Sobre la reconstrucción ha dicho que está igual que al principio. “Basta con ir a los municipios o pedanías afectados. Estamos abandonados”, ha denunciado su portavoz, Noelia Pascual. De hecho, entre los manifestantes han podido verse pancartas donde se leía “Coches nuevos, casas vacías” o “Mis padres tienen 88 años y no necesitan un coche nuevo sino un ascensor”.

Entre la riada de gente, un miembro de los llamados Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, megáfono en mano, anticipaba la entrevista que la exconsejera de Emergencias e imputada por la jueza de Catarroja, Salomé Pradas, ha concedido al programa de televisión Salvados, en la que ofrece nuevos datos e impresiones sobre la trágica jornada de la riada y el papel de Mazón. “Calienta que sales, Carlitos!”, ha dicho con mofa.

Pilar, de 34 años, es de Alginet, un pueblo que también sufrió la dana aunque no se vio tan afectado como Paiporta, Catarroja o Alfafar. Vive en Barcelona pero cuenta que viene todos los meses a las manifestaciones para apoyar a las familias y a los afectados. “Hemos estado luchando todo un año para que este señor [en alusión a Mazón] dimitiera y ahora que lo hemos conseguido, queremos que el País Valenciano no se venda a la extrema derecha. Está saliendo de todo y sabemos que la jueza está haciendo una gran labor, recabando pruebas, así que esperemos que se haga justicia“.

Al final de la protesta, los organizadores han reconocido que “hoy no ha sido fácil” y han mostrado su desacuerdo con el bajo cálculo de asistencia dado por las autoridades. A continuación, han leído un manifiesto donde se insiste en que Mazón y todo su gobierno asuman sus responsabilidades por la gestión de la tragedia, acaben “las mentiras y la falta de transparencia en las instituciones de gobierno valencianas”.