Raye y Nathy Peluso: las dos grandes voces que vibrarán en el Sant Jordi

Llega un fin de semana intenso en Barcelona, en el que dos de los conciertos más importantes del año coinciden con Carnaval San Valentín. La británica RAYE aterriza por primera vez en la ciudad un día antes que Nathy Peluso baje el telón de su gira más ambiciosa repleta de salsa, rap o bachata. Todo es en el Palau Sant Jordi, mientras en cada barrio de la ciudad lo que habrá son rúas de Carnaval. EL PAÍS selecciona las más destacadas y también un par de fiestas en las que sacar a lucir el disfraz.

RAYE: la nueva Amy Winehouse llega a Barcelona

Hace tan solo cinco años Rachel Keen era una compositora en la sombra que escribía para Beyoncé, Charli XCX o Rihanna. Utilizaba su nombre artístico, RAYE, para poner voz a algunos temas de DJ conocidos (You Don’t Know Me o Secrets) hasta que un día explotó en sus redes anunciando que rompía con su discográfica porque no le dejaban sacar la música que quería. Poco después, ya como artista independiente, publicó My 21st Century Blues, el álbum más celebrado del 2024 en el Reino Unido y con el que RAYE se convirtió en la artista en ganar más premios BRITS en una sola noche. En canciones como Escapism habla de las adicciones y en otras como Ice Cream Man explica la agresión sexual y el abuso de poder que sufrió por parte de su expromotor. Todo, con una puesta en escena en la que su dominio de la voz y sus expresiones a algunos les recuerda a Amy Winehouse. Este viernes a las 20:45 horas llega por primera vez a Barcelona con This Tour Main contain new music; un concierto en el que presentará algunas de las canciones de su próximo álbum como Where Is My Husband!

Nathy Peluso cierra su gira en el Palau Sant Jordi

Tras pasar por más de 40 ciudades en tan sólo medio año, la artista argentina más española cierra su gira más ambiciosa hasta la fecha, con entradas agotadas en todo el mundo y siendo cabeza de cartel en festivales como el Sónar, Lollapalooza o el BBK. Si uno ha asistido a alguno de estos conciertos, habrá sido testigo de la potencia de su voz y sus bailes, que van transitando por el rap, la bachata o el merengue. Géneros con los que ha experimentado en su último álbum GRASA y al que ahora ha añadido otro, la salsa, con su proyecto Malportada (un EP de seis canciones que compuso íntegramente en Puerto Rico). Con todos estos ingredientes, mañana a las 21 horas llega uno de los conciertos más esperados del año en el Palau Sant Jordi; en el que miles de personas bailarán con temas como A Caballo o Que lluevan flores. Una de las mejores maneras de celebrar el Carnaval o la noche de San Valentín.

Bailar disfrazado en rúas, antiguas plazas de toros o salas de baile históricas

En este fin de semana de carnaval hay muchísimas opciones para sacar a lucir el disfraz en Barcelona. Cada barrio tiene su rúa, entre las que destacan la Ravalstoltada que empieza este viernes a las 18 horas en la Rambla del Raval o la fiesta de Carnestoltes LGTBIQ+ que empieza este sábado a las 17:30 horas en la plaza Universitat (habrá un desfile, concurso de disfraces y actuaciones drag que se alargarán hasta la una de la madrugada). Otra fiesta al aire libre se instala en la Plaza Monumental, donde (de 15 a 23 horas) se celebra una edición especial del Monumental Club con el concierto de Alavedra y, tras ellos, DJ’s que pincharán electrónica, cumbia, merengue y dembow. Cuando llegue la noche, el mejor espacio para seguir la fiesta carnavalera es en la Sala la Paloma, donde a partir de las 23 horas se organiza una Glove Party para bailar música disco e italiana.