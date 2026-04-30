Los trenes de Rodalies dejarán de ser gratis el 9 de mayo

Estado y Generalitat aseguran que “lo peor” de la crisis ya ha pasado y mantienen que ya se ha recuperado el 96% del servicio que había en enero

Viajar en los trenes de Rodalies dejará de ser gratuito el próximo día 9 de mayo después de que se restablezca -según el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano- el 96% de la oferta que se prestaba antes del accidente ferroviario de Gelida el pasado 20 de enero. Obligando a pagar a los usuarios se anuncia que el tramo duro de la crisis, “lo peor”, ya ha pasado y espera que los usuarios recobren la confianza en la red. Santano, ha sido -en ausencia del Ministro de Transportes en Cataluña- el encargado de pilotar la crisis ferroviaria sin precedentes desatada tras el accidente de Gelida junto a la consejera de Territorio, Sílvia Paneque.

El secretario de Transportes llevaba varios meses anunciando que en abril se eliminarían las limitaciones de velocidad derivadas de las obras de emergencia. No se han eliminado todas y tampoco se ha recuperado todo el servicio pero, el último día de abril, Santano ha anunciado la reapertura de varias líneas (entre ellas la totalidad de la R4 entre Terrassa y Manresa) y la vuelta al pago de los viajes. En estos tres meses, pese a la gratuidad del transporte, Rodalies ha perdido usuarios.

Santano y Paneque han protagonizado una rueda de prensa en la boca del túnel de Rubí reabierto para la circulación de trenes de mercancías el pasado miércoles aunque con limitaciones como la vía única. El símil de la luz al final del túnel ha sido, durante toda la comparecencia, evidente. Tanto Paneque como Santano han hecho un balance –en ocasiones muy optimista- de la situación actual de Rodalies.

El secretario de Estado ha reconocido que llegaron a haber 226 limitaciones temporales de velocidad. “Ahora tenemos 147 y las 47 que teníamos como consecuencia de la borrasca del pasado enero desaparecerán en junio”, ha reconocido. Santano ha asegurado que en estos tres meses se han invertido 186 millones de euros en actuaciones de urgencia y ha asegurado que el “90% de los viajeros que teníamos en enero ya han regresado”.

Pese a las buenas noticias ha admitido una serie de obras pendientes. La primera el túnel de Rubí por el que circulan trenes de mercancías en solo una vía. Todavía se realiza por carretera la circulación de pasajeros de la línea R8 (la que va de Martorell a Granollers pasando por Cerdanyola Universitat) y hasta que no llegue junio (y por tanto las clases universitarias hayan finalizado) no se reabrirá el transporte de pasajeros. “Las obras de mejoras en el túnel seguirán aunque son compatibles con el servicio. De hecho, este túnel es el más controlado de España con más de 30 sensores”, se ha enorgullecido. El secretario de Estado ha recordado que las obras de la R2 sur en los túneles del Garraf finalizarán en junio y van a buen ritmo.

Después de tres meses de circulación interrumpida de la R4 (la que une Sant Vicenç de Calders con Manresa pasando por Martorell, Barcelona Sabadell y Terrassa), Santano ha anunciado la reapertura del tramo Terrassa-Manresa por lo que la línea prescindirá, al fin, el transporte por carretera en este tramo.

La R3 es la gran perjudicada por el momento. Esta línea une L’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà y La Tor de Querol, pasando por Barcelona, Vic o Ripoll. La R3 está en obras desde octubre cuando se inició un corte de vía entre L’Hospitalet y la Garriga que se alargará hasta mayo. Este mes está previsto que el tramo afectado se reduzca a Mollet-La Garriga aunque Santano no se ha atrevido a dar fechas. Las obras provocaban que el tramo entre L’Hospitalet y Vic se realizara en bus; y en tren entre Vic y La Tor de Querol. Después del accidente del 20 de enero en Gelida, Renfe y Adif decidieron cortaron toda la línea alegando que eran necesarias un conjunto de obras en taludes y túneles. El servicio se restableció a mediados de marzo entre La Garriga y Ripoll. Ahora se alargará hasta Ribes de Freser pero las obras continuarán (sin fecha) en los túneles que van desde este punto hasta Puigcerdà. El trayecto seguirá realizándose en autobús. La R15 también seguirá realizándose el servicio en autobús entre Mora la Nova y Riba-roja d’Ebre.

Santano ha recordado que hay un contrato con Alstom para entregar 72 trenes nuevos a Rodalies aunque admite que ha habido problemas y solo se entregarán 16 unidades antes de fin de año.

Por su parte, Paneque ha lamentado las décadas de infrafinanciación y ha asegurado que se ha recuperado la confianza del 90% de los usuarios de Rodalies que había antes del accidente de Gelida. Santano ha asegurado que estos tres meses de gratuidad han costado más de 50 millones de euros a las arcas del Estado.