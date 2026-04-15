Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Extrema derecha
Opinión

Orriols es una incompetente (y le sale gratis)

Ripoll necesita una alternativa seria y que sus habitantes puedan ver que es posible una mejor gestión

En la imagen, la diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols.Albert Garcia
Miquel Noguer
Miquel Noguer
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El folletín político que vive Ripoll estos días a raíz de la aprobación de sus presupuestos municipales es solo un remake malo de lo que ha venido ocurriendo en esta población durante toda la legislatura. La ­alcaldesa que llegó al poder gracias a la inacción y a los errores de sus rivales ha gobernado —mal— gracias a la inacción y a los errores de sus rivales, y hay numerosas señales de que volverá a ganar las elecciones gracias a la inacción y a los errores de estos mismos rivales.

Los habitantes de Ripoll, que no son tontos, votaron en una proporción nada desdeñable a Sílvia Orriols como alcaldesa no porque fueran particularmente fachas ni especialmente racistas. La votaron hartos de tener que vivir en un municipio permanentemente en crisis, con un crecimiento económico anémico y sin oportunidades para la gente joven. Si a ello se le añade el descontento por el mal final que tuvo el procés, el engaño que les colaron los partidos independentistas clásicos y el trauma de los atentados de 2017, el cóctel no podía resultar más explosivo. Orriols podría no ser más que el mal menor de tal suma de descontentos.

Pero la legislatura municipal avanza a pasos agigantados y Orriols pronto cumplirá tres años al frente del Ayuntamiento. No hay encuestas —al menos públicas— de cómo ven los ripolleses a su alcaldesa, pero basta un simple paseo por la ciudad para ver que la mayor parte de problemas que tenía Ripoll hace tres años siguen allí. ­Cabe preguntarse, pues, si Orriols ha sido una buena alcaldesa. Y, a tenor de los resultados visibles, la respuesta es más bien negativa.

El espectáculo de dos concejales socialistas facilitando la aprobación de los —¡primeros!— presupuestos de Orriols en tres años ha tapado otros debates de la ciudad que bien merecerían todos los focos. El Ayuntamiento está a punto de dejar perder por incompetencia ni más ni menos que la mayor subvención de su historia. Una subvención europea de 2,7 millones de euros que debía destinarse a la rehabilitación de una nave industrial para convertirla en equipamiento está en el aire porque el Consistorio no está cumpliendo con el plazo de las obras. Y 2,7 millones en un municipio con un presupuesto de 15 es mucho dinero.

Orriols es producto del malestar social por incompetencia de sus antecesores. Quienes gestionaron Ripoll en el pasado lo hicieron mal. Y ella lo está haciendo igual, o peor. Pero parece no pasarle factura. Junts, que permitió que Orriols gobernase al negarse a hacer un frente con el resto de la oposición, y ahora el PSC, que ha permitido la aprobación de los presupuestos, tienen mucho trabajo que hacer en Ripoll, igual que el resto de formaciones. Lo primero es construir una alternativa seria. Y que los ripolleses puedan ver que una mejor gestión es posible.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos deportivos con hasta 50 horas de reproducción. COMPRA POR 26,99€
escaparate
Pack de 6 pares de calcetines unisex de algodón orgánico. COMPRA POR 19,95€
escaparate
Juego de sábanas de 4 piezas disponible en varios colores. COMPRA DESDE 13,14€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Inglés online
cursosingles
Mejora tu inglés con con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_