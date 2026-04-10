La ‘ultra’ Sílvia Orriols aprueba los presupuestos de Ripoll gracias a la abstención del PSC

La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, en la cuestión de confianza de 2025. Siu Wu (EFE)

La alcaldesa ultra de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha aprobado los presupuestos municipales gracias a la abstención del PSC y a su propio voto de calidad, que le han permitido deshacer el empate entre votos a favor (los de su partido, la xenófoba Aliança Catalana) y votos en contra. Orriols, que gobierna en minoría (seis concejales sobre 17) ha agradecido la “responsabilidad” de los grupos de la oposición que no han puesto obstáculos a la aprobación de las cuentas: los socialistas y el grupo Som-hi Ripoll, cuyo único concejal ha votado a favor y ha situado el empate a siete entre partidarios y detractores.

Orriols ha evitado así recurrir al arriesgado mecanismo que, el año pasado, le permitió sacar las cuentas adelante. La alcaldesa ultranacionalista se sometió a una cuestión de confianza. Los grupos de la oposición entablaron conversaciones para que esa moción saliera adelante, lo que iba a suponer apartar a Orriols de la alcaldía. A última hora, sin embargo, Junts per Catalunya abandonó el pacto ante la falta de perspectivas de una alternativa de gobierno y la líder de Aliança pudo seguir al frente de la capital del Ripollès. Las cuentas fueron aprobadas de ese modo sin oposición, de forma automática.

La alcaldesa y diputada en el Parlament había advertido de que este año haría uso de la misma estrategia. No ha sido necesario. Las cuentas, de 15 millones de euros, apuestan por una política “continuista”, ha dicho Orriols, que pone el foco en la seguridad. El Ayuntamiento de Ripoll está formado por 17 concejales, pero la ausencia de una concejal de Esquerra hizo que, en la votación de los presupuestos este jueves, solo participaran 16 de ellos. Tres partidos que suman 7 concejales (Junts, ERC y CUP) votaron en contra, mientras que Aliança y Som-hi Ripoll (que suman otros 7) lo hicieron a favor. El PSC, con sus dos concejales, se abstuvo, y propició así un empate que lo dejaba todo en manos del voto de calidad de Orriols.

EL PAÍS ha conversado este viernes con Enric Pérez, uno de los dos concejales del PSC en el Ayuntamiento de Ripoll, para conocer los motivos de la abstención. Pérez ha recordado que, en el pleno, argumentó “los muchos motivos” para votar “en contra del presupuesto”, pero ha añadido que con la decisión de abstenerse, el partido buscaba evitar una nueva moción de confianza estéril. “Íbamos a situarnos en una moción de confianza que, de nuevo, no iba a tener ningún recorrido, como se vio hace un año, cuando Junts se desmarcó a última hora”, ha dicho. Pérez asegura que el partido “no apoya” los presupuestos de Orriols, pero admite que con la abstención ha evitado una moción que “lo único que iba a lograr era ponernos de nuevo bajo el foco mediático y retrasar la aprobación de unos presupuestos que se habrían aprobado de todos modos”.