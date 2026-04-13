Gilles Lipovetsky: “La moda ya no es frívola, supone un gran problema para el planeta”

Buenas noticias para la moda, ya no es frívola. Malas noticias para el planeta, la industria supone un gran problema de destrucción y “quizá haya cierta incompatibilidad entre la moda y la sostenibilidad”. Así de claro ha sido el filósofo y sociólogo Gilles Lipovetsky, que ha puesto el foco en “el gran problema” que representa el sector este lunes en Barcelona, en la inauguración de las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea. Por primera vez, la ciudad acoge este evento como antesala a la 080 Barcelona Fashion, que se celebrará desde este martes y hasta el viernes en el Port Vell, nuevo escenario de la moda catalana. A pesar de ser taxativo, también ha llamado a la acción reduciendo el impacto de la producción textil, una misión que requiere de la implicación de los poderes públicos, según ha manifestado.

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Bajo un cielo encapotado que todo el mundo espera que disipe mañana y la estructura acristalada de la pasarela ya montada a pocos metros, se ha inaugurado hoy este encuentro profesional, que pretende consolidar un espacio europeo compartido de reflexión sobre los principales desafíos y oportunidades de la moda de autor, que ha caracterizado durante décadas el diseño en el continente. De hecho, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha revindicado que se trata de “un bien cultural estratégico y se ha comprometido a seguir apoyando a los creadores para garantizar la sostenibilidad del sector”.

El ministro Ernest Urtasun en las Jornadas Internacionales de Moda de Autor que se celebran en Barcelona.

Ante la globalización galopante de la industria, con firmas gigantes que han llenado el mercado de moda rápida y barata, sin creatividad ni originalidad, Urtasun ha celebrado “la excelencia de la moda de autor”, que ha vinculado al “talento, la cultura y las técnicas artesanales”. Pero parece que por ahora los consumidores prefieren abrazar la moda low cost. Según ha recordado Lipovetsky durante la entrevista que le ha hecho la periodista Letícia García, jefa de moda de la revista SModa, “las comunidades gastan cada vez menos en moda”. Si hace décadas el gasto en ropa suponía el 20% del presupuesto de los consumidores, ahora es solo del 3%.

En este sentido, el filósofo ha defendido que la moda de autor tiene que generar “deseabilidad” con sus productos diferenciados y ser capaz de “seducir” a los clientes, mediante buena comunicación y mejor manejo del mundo digital. “La ropa ya no es lo básico, hay que hacer otras cosas”, ha manifestado en relación a eventos como pop up stores o estrategias en las redes sociales, el terreno donde los gigantes asiáticos están ganando la batalla comercial. Aun así, la principal defensa que ha hecho Lipovetsky es la de la sostenibilidad. “Reciclaje, materiales biodegradables, valorizar la segunda mano y evita el greenwashing” han sido algunos de sus apuntes. “El medio ambiente es el desafío del siglo”, ha afirmado, para después puntualizar, “además de la guerra”.

Siguiendo por este camino, ha relativizado la responsabilidad del consumidor en las compras para trasladársela a los poderes públicos, de quien ha dicho que “son básicos” en este desafío de regular un mercado tan contaminante. “Esto compromete nuestro futuro”, ha sintetizado. Se ha preguntado en voz alta si la moda es compatible con la sostenibilidad estructural, a lo que él mismo ha contestado que seguramente no. “La moda es cambio, dice que no se puede llevar una prenda diez años, aunque esté en buen estado”. Lo considera “escandaloso”, pero a la vez admite que “la pasión por lo nuevo ya forma parte del código genético del ser humano”. “No veo nada que pueda hacer descarrilar esto”, ha añadido, para mantener que el sistema económico que rige el mundo está basado en “la competencia y la innovación”. “El capitalismo ha ganado, no tiene ninguna alternativa creíble”, ha apostillado.

Nueva pasarela en el Port Vell durante el montaje, el 13 de abril de 2026.

Las jornadas, que continúan mañana con la destacada presencia de la periodista Dana Thomas, autora de Fashionopolis y otros trabajos sobre el precio de la moda rápida, también han contado con la participación del presidente de la Fundación Academia de la Moda Española y de la Asociación Creadores de Moda de España, Juan Duyos, quien ha remarcado que este encuentro “quiere dotar de mayor estructura y conexión el ecosistema creativo de la moda europea”. La moda de autor, que se relaciona con prácticas más respetuosas a nivel social y ambiental, debe avanzar hacia un “modelo más y con mayor proyección europea”.

Muchas de las firmas que se alinean con una manera diferente de entender la moda son las que pisarán la pasarela a partir de mañana, cuando se inaugurará la 080 Barcelona Fashion, la cita bianual del sector catalán organizada por la Generalitat con el recién estrenado apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, encara su edición más ambiciosa frente al mar con un presupuesto de 2,8 millones de euros, de los cuales medio millón salen de las arcas municipales. En total, desfilarán 26 firmas y diseñadores, como Adolfo Domínguez, SKFK, Bolaño, Custo o Txell Miras entre los locales; y Ricardo Seco, que sustituye a Luar, que se cayó del cartel, junto a David Catalán o Nazzal como representantes internacionales.