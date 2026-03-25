Viento en popa, a toda vela. La 080 Barcelona Fashion encara su edición más ambiciosa frente al mar con un presupuesto de 2,8 millones de euros en el nuevo escenario del Port Vell. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, que esta vez sí, se implica totalmente en la semana de la moda catalana, organizada durante muchos años solamente por la Generalitat, el presupuesto para esta edición sube a 2,8 millones de euros, de los cuales medio millón los aporta el consistorio, además de facilitar el espacio donde se celebrará el evento del 14 al 17 de abril. En total, desfilarán 26 firmas y diseñadores, entre los cuales estarán Adolfo Domínguez, SKFK, Bolaño, Custo o Txell Miras entre los locales; y Luar, David Catalán o Nazzal Studio entre los internacionales.

En la presentación de la próxima edición de la pasarela catalana, Moisés Rodríguez, director del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda, ha elogiado el “apoyo estratégico de la ciudad de Barcelona” para proclamar que va a ser un “viaje global que habla del orgullo nacional y del orgullo de la moda catalana”. Por parte el Ayuntamiento y en total sintonía, Mireia Escobar, directora de Industrias Creativas y del DHub Barcelona, ​​ha celebrado “esta foto” conjunta y ha añadido que “cuando se suman las instituciones el sector entiende las cosas”, en alusión a esta alianza para fortalecer la industria de la moda. Además, Escobar ha añadido que cada vez lo harán más a lo grande.

Desde hace ya unas cuantas ediciones, Marta Coca es la gestora de proyectos de la 080 Barcelona Fashion, que ha conseguido resituarla en el mapa y que se haya convertido en una pasarela atractiva para diseñadores emergentes y consolidados, así como marcas de fuera. De las propuestas internacionales que desfilarán ha destacado a Luar, la firma del dominicano Raúl López, que vistió a Lady Gaga en la SuperBowl, con ese vestido azul celeste de aires retro con el que bailó con Bad Bunny. También Nazzal Studio, un estudio de la palestina Sylwia Nazzal, que habla de moda y de arte, o David Catalán, que a pesar de ser riojano se ha asentado en Portugal y ha desfilado hasta ahora en la pasarela Moda Lisboa.

Tres modelos del diseñador David Catalán. dulce daniel

En una semana con 26 desfiles y otros eventos relacionados con la moda, Marta Coca ha destacado que la pasarela se colocará en la Rambla del Rompeolas, justo enfrente del Hotel W. Durante los cuatro días, se levantará una estructura cubierta rectangular, de 50 metros de largo, que salvará la celebración de los desfiles en caso de lluvia, pero a la vez permitirá, a través de una apertura lateral, que el mar esté presente en la semana de la moda de Barcelona. En el Edificio Mirador se situará el photocall y otros espacios del evento, que como cada año contará con una zona gratuita para todo el público bajo registro en la página web.

A pesar de que se trata de la primera vez que la 080 se monta en este lugar y es algo arriesgado si el tiempo no acompaña, los organizadores ya tienen claro que el Port Vell va a convertirse en la nueva casa de la pasarela por unos años, aunque podría moverse de enclave para jugar con otros espacios del recinto portuario. A diferencia del recinto Modernista Sant Pau, se trata de un sitio más alejado del centro de la ciudad, al cual se puede acceder con autobuses públicos y el todavía desconocido bus náutico, que conecta el muelle de Drassanes con el de Llevant.

OFF de la pasarela

Dentro de la programación OFF, la principal novedad es la celebración de las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea, que recalarán por primera vez en Barcelona. Durante los días 13 y 14 de abril, profesionales, instituciones y creadores se reunirán en los rehabilitados Tinglados para reflexionar sobre los retos y oportunidades del sector. Se trata de un encuentro impulsado por la Asociación de Creadores de Moda de España y la Fundación Academia de la Moda Española, del cual Marta Coca ha destacado la presencia de la periodista y escritora Dana Thomas, analista de la industria de la moda y autora de Deluxe, Fashionopolis y Dioses y reyes.

En este apartado de iniciativas que complementa la parte más espectacular que ofrece la pasarela, donde se volverá a celebrar el showroom digital Fashion Connect, que conecta marcas de moda con compradores y agentes globales, también se presentará un informe sobre el estado del sector de la moda y la piel en Cataluña (17 de abril), elaborado por el clúster MODACC y Barcelona Leather Cluster. Además de la tradición, la calidad, la artesanía y el oficio, la próxima edicion se fía del mejor eslogan de Barcelona, ser una ciudad frente al mar, para proyectar más lejos la moda local.