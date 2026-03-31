Cataluña amplía el programa de detección de cáncer de colon hasta los 74 años

El cáncer colorrectal es el más diagnosticado en Cataluña, con unos 4.200 casos nuevos en hombres y 2.700 en mujeres.

Actualmente, el programa de detección precoz del tumor se ofrece hasta los 69 años. El cambio se aplicará en otoño

Cataluña ampliará a partir del otoño la edad del programa de detección precoz de cáncer de colon y recto, que actualmente es hasta los 69 años y se extenderá hasta los 74 años. Así lo ha anunciado este martes el Departamento de Salud mediante un comunicado, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Recto.

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En un comunicado, Salud ha señalado que la ampliación de la edad permitirá detectar más casos en fases iniciales y reducir el impacto del tumor más frecuente en Cataluña.

La nueva franja de 70 a 74 años se incorporará progresivamente a partir del cuarto trimestre de 2026. Las personas que cumplan 69 años no saldrán del programa, sino que continuarán recibiendo invitaciones para participar en él cada dos años hasta los 74.

Con esta acción, se estima que se podrán detectar precozmente 1.205 casos anuales adicionales de cáncer colorrectal (698 en hombres y 327 en mujeres), muchos de ellos en fases iniciales, cuando las posibilidades de curación son elevadas.

El cáncer colorrectal es el más diagnosticado en Cataluña, con unos 4.200 casos nuevos en hombres y 2.700 en mujeres. Es también el segundo cáncer con mayor mortalidad: 2.264 muertes en Cataluña en 2025 (1.290 hombres y 974 mujeres), solo por debajo del de pulmón.

Aun así, cuando se detecta de forma precoz, la supervivencia mejora notablemente: un 64 % en hombres y un 67,9 % en mujeres a los 5 años.

Diagnosticarlo a tiempo es el objetivo del Programa de detección precoz de cáncer de colon y recto de Cataluña, que consiste en una prueba sencilla de análisis de sangre oculta en heces a la población de 50 a 69 años.

Cuando la persona recibe la carta de invitación para hacerse la prueba, puede acudir a la farmacia a recoger el lote, tomar una pequeña muestra de heces en casa y devolver el recipiente para analizarlo.

Si el resultado de sangre en heces es positivo, el sistema contacta con el paciente para programar más pruebas -como una colonoscopia- que contribuyan a confirmar el diagnóstico.