La Casa dels Xuklis cumple 15 años acogiendo a familias de niños que se tratan de cáncer en Barcelona

Una sala de juegos y un salón en la casa que acoge a niños con cáncer en la ciudad de Barcelona.

El proyecto impulsado por la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos ha alojado a más de 1.000 familias cerca de los hospitales de referencia

La Casa dels Xuklis cumple 15 años acogiendo a familias de niños con cáncer que se han tenido que desplazar a Barcelona para que reciban tratamiento. Ubicada en el barrio de Montbau, a pocos metros del metro Mundet y cerca de hospitales de referencia, se ha convertido en un refugio durante uno de los momentos más difíciles para muchas familias. El proyecto, impulsado por la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña (Afanoc), ha alojado desde su apertura en 2011 a más de 1.000 familias procedentes principalmente de fuera del área metropolitana y de otros puntos de España.

Irene, una adolescente de 16 años nacida en Tarragona, fue una de las residentes de la casa durante el período de tratamiento. Diagnosticada con un tumor del que solo había 50 casos registrados en todo el mundo, ha celebrado la existencia del espacio. “Soy muy afortunada. Poder ver a mis hermanos, compartir las tardes con los voluntarios que nos hacen muy feliz es un privilegio”, ha afirmado durante la rueda de prensa.

Situada cerca de los hospitales Vall d’Hebron y el San Joan de Deu Pediatric Cancer Center, la casa fue construida expresamente para este fin: acoger a pacientes oncológicos y a sus familiares que se tienen que ir a Barcelona para un tratamiento, muchas veces sin tan siquiera fecha de finalización. El acceso a la casa se realiza a partir de la derivación de los hospitales. Son los trabajadores sociales y el equipo médico quienes valoran cada caso y determinan cuándo una familia necesita alojarse cerca del centro hospitalario.

El comedor de la casa que acoge a niños con cáncer en la ciudad de Barcelona. La Casa dels Xuklis +

El edificio dispone de 25 habitaciones de unos 30 metros cuadrados - a un coste de 15.000 euros anuales gerenciado por la fundación y sostenido por donaciones de la sociedad civil - pensadas para alojar hasta cuatro personas, cada una con baño propio y una pequeña terraza que garantiza privacidad a las familias. El objetivo es ofrecer estabilidad durante tratamientos largos que obligan a muchas familias a vivir durante meses lejos de su lugar de residencia. Miguel Javaloy, presidente de Afanoc, ha explicado que “la asociación nació hace cerca de 40 años para dar respuesta a las carencias que existían alrededor del cáncer infantil, especialmente en el ámbito psicosocial”.

Además del alojamiento, la casa ofrece acompañamiento psicosocial y actividades lúdicas y terapéuticas. “Es una casa importante para los niños, pero también para las familias, que necesitan apoyo en un momento tan crucial”, han explicado desde la entidad, fundada por madres y padres que vivieron de cerca la experiencia del cáncer infantil. Todas las tardes, entre las cinco y las siete, dos voluntarios organizan talleres y actividades para los niños y sus cuidadores. Además de cocina, comedor o salas de estar, la casa cuenta con espacios de juego y una sala de silencio, concebida como un lugar de recogimiento o meditación para las familias.

Vista exterior de la casa que acoge a niños con cáncer en la ciudad de Barcelona. La Casa dels Xuklis

Las mascotas que nombran el proyecto, los Xuklis, simboliza el acompañamiento seguido a las familias y pacientes. Se trata de unos pequeños personajes representados como una mano que según han explicado desde la organización, “saluda” y “acoge”. En estos 15 años, la Casa dels Xuklis se ha consolidado como un referente pionero en Cataluña en el acompañamiento y también por hacer posible encontrar a un hogar lejos de casa, donde el día a día continúa cuando la vida se para para muchas de las familias.