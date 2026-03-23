Romero plantea el plan del Govern con los presupuestos: presentarlos a finales de abril y aprobarlos por Sant Joan

La consejera catalana de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha expresado esta mañana que le “gustaría” que los presupuestos de la Generalitat “estuvieran aprobados antes de Sant Joan”, es decir, antes del 24 de junio. “Así no tenemos que sufrir”, ha expresado Romero en SER Catalunya. Después de que el Govern retirara las cuentas del trámite parlamentario para que no fueran tumbados por Esquerra Republicana, los tiempos deseados por los socialistas pasan por volver a presentar los presupuestos en el Parlament entre finales de abril y principios de mayo, para que dé tiempo para su aprobación en las fechas señaladas por la consellera.

En la entrevista, Romero ha reconocido que no tienen “demasiado margen” para convencer a los de Oriol Junqueras, cuyos votos son indispensables para que haya cuentas en Cataluña. “Cuanto más tarde se aprueban los presupuestos, más cuesta ejecutarlos y en julio hay un par de plenos”, ha recalcado. Aunque no ha querido decir si Salvador Illa le pidió expresamente a Junqueras que, a cambio de retirar las cuentas, desde Esquerra dejaran de poner como línea roja la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, Romero cree “que esto ha desaparecido ya” y puede facilitar las negociaciones. “Poner condiciones que no dependen solo de la Generalitat a veces hace los acuerdos imposibles, ¿no? Obviamente”, se ha contestado a sí misma.

Para ella, lo prioritario ahora mismo es que se pueda aprobar el nuevo modelo de financiación en el Congreso. “Yo lo que estoy esperando con ganas son las modificaciones legislativas por el nuevo modelo de financiación”, ha expresado. Es la propuesta que llevará debajo del brazo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debe reunirse entre finales de mes y principios de abril.

Respecto al IRPF, Romero ha asegurado que se está trabajando, pero ha insistido sobre la dificultad de condicionar los acuerdos de presupuestos a competencias que escapan de la Generalitat: “Condicionar un tema que no depende de nosotros a unos presupuestos nos hacemos todos un flaco favor”. La consellera defiende que los presupuestos no están sujetos al cumplimiento de los acuerdos a los que se comprometió el PSC con Esquerra a cambio de la investidura de Illa, y ha matizado que, en cualquier caso, a lo que se han comprometido los socialistas catalanes es a tirar adelante las modificaciones legislativas “a lo largo del 2026”.

Preguntada directamente por si la ministra Montero es el gran escollo de esta negociación, lo ha negado categóricamente y ha afirmado que le sabe mal que se diga esto “porque no es verdad”. “Si hoy tenemos sobre la mesa una propuesta de modelo de financiación, es gracias a María Jesús Montero y a su equipo”. A ojos de la consellera, la transferencia de la recaudación del IRPF a Cataluña no penalizaría a Montero, candidata a las elecciones andaluzas, “porque la gente no vota en función de quién recauda”.

Sobre el paquete anticrisis que mañana aprobará el Govern ha reconocido que “seguro” será menos ambicioso de lo que podría ser si Cataluña tuviera ya presupuestos. No se van a incluir medidas destinadas a la vivienda en este plan de choque ni subidas ni bajadas impositivas, tampoco la rebaja del tramo autonómico del IRPF como piden desde Junts. Romero ha recordado que ya aprobaron una bajada por los tramos de menos de 33.000 euros y, aunque están dispuestos a escuchar a todo el mundo, “no está previsto por el momento”.