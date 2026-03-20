Oriol Junqueras asegura que no teme la marcha de Gabriel Rufián: “ERC está por encima de todo”

Cuando a Oriol Junqueras, presidente de ERC, le han preguntado si temía un posible salto de Gabriel Rufián, líder republicano en el Congreso, al frente de una coalición de izquierdas de cara a las próximas Elecciones Generales, el presidente de ERC ha sacado el historiador que lleva dentro. “No tememos a nada, ni a la prisión. ERC tiene 95 años, ha tenido cinco presidentes de la Generalitat, con Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla, Josep Tarradellas, Pere Aragonès... da igual. Es un partido que está por encima de todo”, ha respondido.

En una entrevista en SER Catalunya, Junqueras ha repasado este viernes la actualidad política y se ha mostrado especialmente taxativo sobre el papel de Esquerra dentro del proyecto de Rufián, que junto a Irene Montero defenderá el próximo 9 de abril en Barcelona la coalición de las fuerzas a la izquierda del PSOE. “Rufián es mi amigo, alguien fantástico: expresa su opinión personal y yo estoy a favor de la libertad de conciencia, solo faltaría, pero esto es compatible con afirmar que el catalanismo, los valores democráticos y el independentismo en Cataluña lo encarnan ERC”, ha insistido, para subrayar que “Esquerra se presentará como Esquerra”.

Dos días después de que los republicanos pactasen con el Govern retirar el proyecto de Presupuestos por la falta de acuerdo con la cesión del IRPF, y aprobar un suplemento de crédito de 6.000 millones para garantizar el día a día de la Generalitat, Junqueras ha relativizado la importancia de las cuentas autonómicas. “Siempre dijimos que los recursos no faltarían. Los Presupuestos son una ley importante, pero unos suplementos pueden aportar los mismos recursos”, ha sostenido.

La intención a partir de ahora es volver a negociar con el Gobierno y el PSC mejoras en financiación, y como ya dijo hace dos días, el republicano ha abierto la puerta a alternativas a la cesión del IRPF. “Si dicen que no se ven capaces de hacerlo ahora, que propongan una alternativa igual o mejor”.

El dirigente republicano ha situado además el debate en un plano estructural, al señalar que el verdadero obstáculo es el marco legal vigente. “La LOFCA prohíbe la cesión del IRPF y eso es lo que queremos cambiar”, ha explicado. Según su relato, el Gobierno argumenta que garantizar los recursos requeriría al menos dos años, pero ERC insiste en que avanzar en esa modificación es “imprescindible” y debe abordarse cuanto antes, ya sea en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o mediante enmiendas en la reforma del modelo de financiación.

La crítica de Junqueras al PSC es directa. “No tenemos Presupuestos porque no han cumplido con los compromisos”, ha afirmado. Aun así, ha tratado de proyectar una posición negociadora flexible. “Somos gente generosa. Si nos piden más tiempo, de acuerdo; negociemos”, ha señalado, aunque ha advertido de que ese margen tiene límites: “Si negociar no lleva a buenos acuerdos, no habrá servido”.

En esta línea, Junqueras ha añadido que el Govern de Salvador Illa “se equivocó” al lanzar el “farol” de unas posibles elecciones anticipadas si no podía aprobar los presupuestos para este año. El líder republicano ha opinado que los socialistas “se equivocaron el día que presentaron unos presupuestos sin haberlos pactado” con ERC. Y también “se equivocaron cuando insinuaron que habría elecciones anticipadas porque todo el mundo sabía que no se atreverían a convocarlas”.