Barcelona convertirá 25 espacios en desuso en zonas verdes

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este viernes los proyectos para convertir espacios en desuso de toda la ciudad en 25 nuevas zonas verdes hasta 2027. En total sumarán diez hectáreas, el equivalente a 15 campos de fútbol, en los que el Ayuntamiento de Barcelona invertirá 46 millones de euros. Estos 25 proyectos son el primer lote de los 40 que prevé el Programa de Espacios de Proximidad e Interiores (PEPI) del Plan Clima, que tiene como objetivo generar 20 hectáreas nuevas de espacios verdes y de proximidad este mandato, una superficie superior a la de los parques de la Ciutadella o Glòries, repartidas por los diez distritos de la ciudad.

“Lo que hemos hecho es pasar el rastrillo para encontrar espacios en desuso, olvidados, que eran ‘no espacios’, y recuperarlos para extender el verde a todos los barrios. Es una forma de actuar nueva”, ha destacado el alcalde. Jaume Collboni ha puesto énfasis en que, además de “democratizar el verde”, con estos proyectos se da “identidad a lugares que son no lugares”, que en muchos casos llevan más de diez años sin uso. Nunca se llegaron a licitar los proyectos a pesar de tener la calificación urbanística de verde y donde “no tenía sentido plazas duras muertas”.

Preguntado por su promesa electoral de transformar en parques interiores de manzanas del Eixample para incrementar el verde urbano, el alcalde ha asegurado que el proyecto “está haciendo camino” y que en “uno o dos meses” el Gobierno municipal presentará “el estado de la cuestión”. Collboni, que anunció que se retomaría la transformación de interiores de manzana de la campaña electoral de 2023 como contraposición a las supermanzanas de la alcaldesa Ada Colau.

Entre los 25 proyectos del primer lote, el alcalde ha destacado el de los nuevos jardines de Oriol Martorell, en Sarrià-Sant Gervasi, que acabará teniendo una superficie de más de 22.000 metros cuadrados sobre la losa de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya y que se alargará más allá de 2027; el solar de la calle Castella, en el distrito de Sant Martí, con una superficie de cerca de 3.000 m2; un nuevo espacio verde de 6.600 m2 en la calle Pintor Alsamora, en Nou Barris, y el espacio de la calle Pintor Tapiró, en Les Corts.

Estos proyectos empezarán a transformarse durante los próximos meses y que se añadirán a cuatro actuaciones ya ejecutadas como son Illa Colorantes, en Sant Andreu; la urbanización de una parte del antiguo recinto industrial de Can Ricart y la creación de una zona verde sobre la central de recogida neumática que conecta las calles de Pallars y Zamora, en Sant Martí; y la ampliación de los jardines de Emma de Barcelona, en el Eixample.