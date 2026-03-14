Barcelona lanza una campaña contra el incivismo: “Sin vergüenza”

El Ayuntamiento actualizó el año pasado su Ordenanza de Convivencia, con más potencia sancionadora, y ahora advierte a vecinos y turistas contra en suciar las calles, no respetar el descanso u orinar en las calles

Ensuciar la ciudad, orinar en las calles o practicar el botellón: Barcelona tendrá grandes mensajes contra esas actitudes incívicas. El Ayuntamiento ha decidido lanzar una campaña contra el incivismo “de tono contundente y a la vez pedagógico” con la que prentende concienciar a vecinos y turistas de la necesidad de respetar el espacio público. “Sin vergüenza”, se puede ver en la cartelería, que incluye desde anuncios en plataformas audiovisuales y televisiones hasta grandes lonas en catalán, castellano y en inglés. Una, por ejemplo, dice “Shame on you. Don’t pee in the street” (“Sin vergüenza. No mees en la calle”) con una fotografía de un hombre de espaldas en clara actividad fisiólogica.

La campaña anunciada este sábado por el Consistorio es un refuerzo a la renovación de la Ordenanza de Convivencia, que endureció la actitud contra el incivismo con sanciones más potentes aprobada el pasado año. Trata de frenar las conductas incívicas más habituales, según señala el Gobierno municipal. Desde la práctica del botellón o el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, tirar residuos de todo tipo al suelo, bolsas de basuras en lugares donde no toca, muebles viejos abandonados sin tener en cuenta los lugares y las horas fijadas por el Ayuntamiento o hacer en plena calle necesidades fisiológicas. También para los dueños de perros.

Para llegar al gran público se han creado 10 anuncios de 10 segundos de duración para distribuirlos por diferentes medios de comunicación y se ha diseñado un plan de comunicación —a través de banderolas, cartelería y lonas de gran formato— con mensajes segmentados por distritos y puntos de mayor incidencia, teniendo en cuenta la opinión de la Guardia Urbana. A esa campaña institucional se sumarán informadores a pie de calle.

“Con Sin Vergüenza, el Ayuntamiento quiere reforzar la idea de que cuidar el espacio público es un deber compartido entre vecinos, administración y visitantes. La campaña —señala una nota de prensa municipal— hace hincapié en que cada gesto incívico tiene consecuencias, y que la nueva ordenanza proporciona las herramientas necesarias para garantizar espacios seguros, limpios y respetuosos”.

Según los datos del Ayuntamiento, durante la primera semana de aplicación de la nueva ordenanza, la Policía municipal expidió 982 denuncias. El 36% fueron por consumir alcohol en la vía pública, un 20% per hacer necesidades fisiológicas en el espacio público, un 31% por venta ambulante y un 7% por degradación visual del entorno urbano.

La norma, además de endurecer las multas, reduce las bonificaciones por pronto pago y actualiza el listado de conductas sancionables. Además, el Gobierno buscaba evitar que un gran número de estas denuncias quede sin pagar por lo que ha iniciado acuerdos con la Generalitat y Gobierno central para que todas las administraciones puedan perseguir las cuentas corrientes de los infractores fuera del área administrativa de Barcelona. También los agentes de la Guardia Urbana dispondrán de un datáfono para cobrar al momento, sobre todo, las denuncias impuestas a turistas.