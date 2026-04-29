El PP se abstiene en la propuesta de Vox de impulsar la ilegalización de Bildu: “Se acabó el perro, se acabó la rabia”

Vox ha vuelto a marcar el paso al PP en el Senado. La estrategia de la formación de Santiago Abascal de atornillar a los populares con mociones polémicas y mediáticas que buscan, sobre todo, dejar en evidencia a los populares con su electorado, ha vuelto este miércoles a la Cámara alta. La formación de Abascal ha defendido ahora que hay que ilegalizar a EH Bildu. Vox ha instado a los senadores a que voten esta propuesta a favor, pero los senadores del PP, que cuentan con la mayoría absoluta en la cámara, se han abstenido.

“¿Cómo es posible que los herederos de quienes apretaron el gatillo dicten las leyes de la nación que intentaron destruir?”, ha comenzado la portavoz de Vox, Paloma Gómez, encargada de defender la medida. ”Esta pregunta tiene una respuesta", ha continuado. “La ilegalización de EH Bildu. Traemos esto no por estrategia, sino por justicia”. Gómez ha dicho que Bildu no es una sigla más, sino “la presencia de los herederos del terror en los escaños [...] Se acabó el perro se acabó la rabia”. Es entonces cuando la portavoz de Vox, sabedora del impacto mediático de la propuesta, se ha dirigido de lleno a la bancada popular. “Tienen la mayoría en esta cámara”, les ha dicho. “No miren el cálculo electoral, miren la firmeza. Decidan si están con la justicia o no. No es perseguir ideas. Se combate el terror”.

La incomodidad del PP ha sido evidente con este asunto. Tampoco era la primera vez que se ponía sobre la mesa. De hecho, hace dos años, fueron los populares los que aseguraron que, de llegar al poder, propondrían la disolución de aquellos partidos que promuevan la declaración de independencia o un referéndum ilegal, en una clara alusión a los partidos independendistas, como ERC, Bildu o Junts.

“Nos encontramos con un asunto delicado”, ha dicho Severiano Cuesta, del PP. “La ilegalización de Bildu no se puede llevar a cabo con la legislación vigente. Lo dijo el Supremo. Hoy, esos criterios no se cumplen. Los españoles necesitan certezas, no un brindis al sol”. El senador del PP ha tratado de contraponer los argumentos de Vox con la línea roja que ya impuso su líder, Alberto Núñez Feijóo, al partido: el PP puede pactar con todos los partidos, pero no con EH Bildu.

El senador Cuesta ha querido defender también que, como la ilegalización de EH Bildu no se puede llevar a cabo, lo suyo es endurecer la pena para los terroristas. “¿Están en contra?”, ha preguntado en voz alta, en una clara alusión a Vox. “Señores de Vox”, ha continuado por si había algún tipo de duda, “se lo pido, acepten nuestra propuesta. Aprobemos una moción que tenga viabilidad jurídica y no en un efímero titular que en nada beneficia a los españoles”.

El debate, eso sí, ha provocado la indignación de la izquierda y de los independentistas. “El partido más fuera de la Constitución son ustedes [en referencia a Vox]”, ha criticado el socialista Adolfo Lander, senador por Álava. “Parece que todo vale en esta Cámara”, ha arrancado en su turno de palabra Idurre Bideguren, de EH Bildu. “¿Por qué recurren una y otra vez a la ilegalización de Bildu? Porque no soportan que estén gobernando las fuerzas soberanistas. La realidad plurinacional existe, aunque cierren los ojos para no verla".

La “prioridad nacional”, que ha marcado la actualidad política desde que el pasado 16 de abril el PP extremeño de María Guardiola incluyera este principio en el acuerdo de gobierno con Vox, también ha sido criticada por los grupos de la izquierda y soberanistas. “Ustedes, los promotores de la prioridad nacional, tienen el cuajo de pedir la ilegalización de Bildu”, ha subrayado la senadora por Navarra Uxue Barcos. “Su verdadera prioridad nacional es acabar con la democracia”, ha remachado la portavoz del grupo parlamentario vasco, Estefanía Beltrán.

El Constitucional avaló ya en 2011 la legalidad de Bildu. En una sentencia histórica, el alto tribunal dejó sin efecto la decisión del Supremo de anular las candidaturas de la formación a las elecciones municipales por considerarla sucesora de Batasuna, ilegalizada en 2003 en aplicación de la Ley de Partidos Políticos. El pleno del Constitucional concluyó que no había “elementos que acrediten la existencia de vínculos”.