Francia inicia una investigación tras la reapertura de la web que facilitó las violaciones a Gisèle Pelicot

La plataforma Coco, que fue clausurada en 2024 por incitar a la violencia sexual, es donde Dominique Pelicot reclutó a desconocidos para que agredieran a su mujer

La Fiscalía de París ha ordenado la apertura de una investigación tras la reaparición de la web Coco, cerrada por la justicia en junio 2024 por haber facilitado agresiones sexuales a menores, violaciones y tráfico de drogas. Esta plataforma, rebautizada como Cocoland, es conocida porque fue donde Dominique Pelicot reclutó a más de medio centenar de hombres para que violaran a su mujer, Gisèle Pelicot, mientras ella estaba inconsciente.

La unidad nacional de cibercriminalidad de la gendarmería nacional francesa se encargará de las pesquisas. La alta comisaria de la Infancia, Sarah el Haïry, alertó hace dos semanas de la reapertura de esta plataforma, que supone “un fallo colectivo frente a una de las violencias más graves: la pedofilia”. “Coco sigue activa y accesible, sin verificación de edad y sin moderación, en toda impunidad”, ha denunciado en un comunicado la asociación Frente al Incesto.

La web no oculta su origen y se presenta como “el chat de Coco para relajarse y desconectar”, “simple, gratis y sin estrés”. El funcionamiento es muy similar. No es necesario registrarse, los únicos datos que se piden son nombre, sexo, edad y región. No hay ningún mecanismo de verificación de edad, pues se permite la presencia de menores en los chats. En las normas de conducta se especifica que “la moderación será mucho más estricta en los chats donde están admitidos”.

La Justicia cerró la web en junio de 2024, dos meses antes de que comenzase el juicio a los violadores de Gisele Pelicot. Esta plataforma fue un elemento clave en la investigación, pues durante 10 años Dominique Pelicot reclutó allí a desconocidos para que violaran a su entonces esposa mientras ella estaba inconsciente. Fueron identificados y condenados 50 hombres, además de su marido, pero se estima que fueron cerca de 80.

Esta plataforma se comenzó a investigar en diciembre de 2023, a pesar de que la instrucción del caso Pelicot empezó dos años antes. Coco se vendía como una web libertina y atraía todo tipo de perfiles delictivos porque no tenía filtro, protegía el anonimato y el rastro de los usuarios desaparecía al cerrarse la sesión.

La web estaba registrada en el extranjero. Cuando ordenó su cierre, la Fiscalía dio detalle de la actividad delictiva: entre enero de 2021 y mayo de 2024 hubo más de 23.000 procedimientos policiales vinculados a esta web en todo el territorio nacional y 480 víctimas implicadas. Según los investigadores, el 70% de las conversaciones de los usuarios eran sobre sexo o venta de estupefacientes.

Su fundador, Isaac Steidl, fue acusado de ocho delitos, entre ellos complicidad por tráfico de estupefacientes, posesión y difusión de imágenes pedófilas, corrupción de menores y asociación ilícita. Niega las acusaciones. Su abogado, Julien Zanatta, ha asegurado que su cliente no tiene nada que ver con la reapertura de Cocoland.

Este miércoles, la comisaria de la Infancia ha denunciado también la actividad de otras dos plataformas donde, según asegura, los adultos entran en contacto con menores para conseguir fotos o vídeos de carácter sexual. “Todo el mundo debe rendir cuentas: hay que perseguir a los hombres que envían estas imágenes, a los proveedores de estas webs y los editores que aceptan que no haya verificación de edad ni moderación”, ha recordado la comisaria de la Infancia.

Las asociaciones feministas han denunciado la impunidad de otras plataformas donde hay hombres que intercambian consejos con otros sobre cómo drogar a sus mujeres para violarlas o las intercambian con otros. La asociación N’endors pas (No te duermas), fundada por Caroline Darian, hija de Gisèle Pelicot, ha denunciado la actividad de estas web “que son accesibles en Francia donde es muy probable que participen usuarias francesas y que haya víctimas”. La portavoz de la Fundación de las mujeres, Laura Slimani, ha recordado: “Hoy las violencias sexuales se organizan online y la policía y la justicia deben poder hacer frente a esta masificación”.