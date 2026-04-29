Ana Guerra, Edu Aguirre, Juls Janeiro y Marta Pombo ya graban el nuevo concurso de Antena 3 con famosos: ‘La caja amarilla’

Antena 3 ya ha comenzado las grabaciones de La caja amarilla, en el que 12 famosos tendrán que enfrentarse a retos que desconocen con antelación. Juls Janeiro, Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera, Tamara Gorro, Ana Guerra, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y Miguel Lago son los participantes de este concurso presentado por Manel Fuentes, informa la cadena este miércoles en un comunicado.

Este producción de Atresmedia en colaboración con Fremantle España es una adaptación del programa noruego The Box, el formato estrenado en el año 2025 que cuenta con más adaptaciones en todo el planeta. Se trata de un concurso de eliminación semanal que combina riesgo, aventura y estrategia.

Encerrados en enormes cajas amarillas, los participantes no sabrán ni hacia dónde se dirigen ni qué les espera. En cada entrega del programa, al abrirse las puertas, se encuentran en medio de un desafío completamente inesperado que deben entender y resolver sin instrucciones previas, pistas ni contexto. Todos conviven en una base fija donde se forjan alianzas y rivalidades.

Cada episodio presenta dos pruebas (una individual y otra grupal) y un duelo final. En cada entrega, el perdedor del duelo final abandona la competición. En el episodio final, cuatro concursantes se enfrentan en los últimos desafíos, y solo uno se llevará el gran premio final de 50.000 euros.

Muchos de los rostros seleccionados (Ana Guerra, Adrián Lastra, Eduardo Navarrete) ya han pasado por El desafío, uno de los programas estrella de Antena 3 de creación española y presentado por Roberto Leal. Otros son rostros procedentes de las redes sociales que debutan en televisión como Juls Janeiro (hija de Jesulín de Ubrique, actual concursante de Tu cara me suena) o Marta Pombo.