El Govern cambia el guion para seducir a Junqueras: “No podemos controlar la geopolítica mundial pero sí nuestra reacción”

Si mostrar voluntad para garantizar los compromisos previos o aumentar más de un 20% el gasto presupuestario no ha sido suficiente; quizás lo sea apelar al sentido de la “responsabilidad” ante el contexto bélico y la incertidumbre geopolítica. El presidente de la Generalitat Salvador Illa confirmó ayer el cambio de estrategia del Govern para seducir a ERC para que valide los Presupuestos autonómicos el próximo 20 de marzo en el Parlament. Sin acabar de encontrar en Madrid el encaje para blindar la cesión del IRPF a Cataluña, compromiso adquirido por el PSC y ahora reclamado por los republicanos en Cataluña, el president pidió ayer a los líderes políticos “responsabilidad y estar a la altura” para combatir los impactos económicos derivados de la guerra de Irán. No lo citó, pero sus palabras se dirigían directamente al líder de ERC, Oriol Junqueras.

“Estamos en un contexto extraordinario. El conflicto nos obliga a estar preparados y a actuar unidos y con responsabilidad”, planteó Illa en la reunión extraordinaria del Consejo de Diálogo Social de Cataluña, celebrada ayer por la mañana en el Palau de la Generalitat junto a los principales sindicatos y patronales. El líder socialista anticipó primero una caída de las bolsas, un aumento del precio de los productos y un “más que probable” repunte de la inflación a causa de la guerra; y después apeló de nuevo a la “responsabilidad de todos” para convertir los presupuestos en un “escudo social”.

A falta de casi dos semanas para que se celebre en el Parlament el vital pleno donde se votarán los Presupuestos que el Govern aprobó con el único apoyo de Comuns (necesita la luz verde de ERC), Illa dio continuidad a la retórica del Govern de los últimos días: la consejera de Economía, Alicia Romero, ya se refirió el jueves a la inestabilidad geopolítica como un riesgo añadido para Cataluña, cuyos presupuestos para 2026 preven un aumento del 20% respecto a los vigentes (los de 2023, que llevan dos prórrogas consecutivas). El Ejecutivo prevé rozar los 50.000 millones de gasto.

Las palabras de Illa, sin embargo, subieron el tono. Evocó al impacto social -“Cataluña no puede poner en riesgo ni un euro”- y a la épica institucional -“es necesario que todos pongan Cataluña por delante”- para desbloquear una situación que se está alargando más de lo previsto.

En su segundo año al frente de la Generalitat de Cataluña, Illa asumió hace dos semanas un arriesgado movimiento cuando, sin los apoyos necesarios, aprobó los Presupuestos autonómicos. El socialista contaba en trasladar la presión sobre el tejado republicano, pero Junqueras no da su brazo a torcer a pesar de que el president reitera que cumplirán sus promesas. El exvicepresidente considera que la cesión de la gestión del IRPF a Cataluña no está asegurado porque depende de Madrid y el PSC empieza a ver las orejas al lobo: la ministra de Economía, María Jesús Montero, da muestras de escepticismo antes de hacer el salto a la carrera electoral en Andalucía, ERC registró el martes en el Parlament una enmienda a la totalidad a la propuesta presupuestaria y el reloj sigue corriendo. Si bien todas las partes consideran que hay tiempo, nadie se atreve a garantizar el éxito en las negociaciones.

El estallido bélico se presenta ahora como una urgencia añadida para el Ejecutivo catalán, pero a la vez como un argumento para convencer a Junqueras. Del mismo modo que Pedro Sánchez ha asumido un papel activo en la agenda internacional por su negativa a intervenir en la guerra y el PSOE confía en que la oposición a Trump reactive electoralmente a la izquierda, el PSC espera que los vientos sombríos de Europa hagan recapacitar a ERC en Cataluña. “Necesitamos disponer de todos nuestros recursos a nuestro alcance. Ante la inestabilidad global necesitamos estabilidad y certezas; y la estabilidad hoy tiene un nombre: presupuestos. No hay capacidad de respuesta sin recursos”. institió Illa. El president aseguró que su Ejecutivo está listo para “activar los planes necesarios” para proteger los empleos y el tejido productivo en riesgo. “No podemos controlar la geopolítica mundial pero sí que podemos decidir nuestra capacidad de reacción”, insistió.

En este sentido, el Govern aprobará el próximo martes en el Consell Executiu la creación de un grupo de trabajo permanente para seguir la evolución de la situación. “Tenemos claro el diagnóstico y tenemos claro lo que Cataluña necesita. Pido confianza, responsabilidad, sentido del deber y sentido de país”, sentenció Illa. Ahora solo falta el sí de Junqueras.