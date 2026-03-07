Quico Peinado, presidente de Art Barcelona: “La mayoría de coleccionistas no va con un Lamborghini”

Quico Peinado está muy implicado en la reivindicación para que el IVA cultural se aplique a la venta de obras de arte como presidente de la asociación de galeristas Art Barcelona. Defiende que todavía hay mucho desconocimiento del sector, donde buena parte de compradores son los museos públicos, a los que también les beneficiaría la reducción del gravamen. Además, añade que “la mayoría de coleccionistas no van con un Lamborghini”, sino que son gente que prescinde de otros gastos como podrían ser segundas residencias o viajes para invertir en arte. Asegura que para ellos es una satisfacción acompañar a los artistas en su crecimiento.

La asociación de galerías también ha apoyado las protestas de estos días en la feria ARCO de Madrid. Para Peinado, las galerías españolas sufren un doble agravio con un IVA del 21%. Por un lado, pagan un importe muy superior al de otros países europeos, que lo tienen reducido a entre el 5% y el 8% aproximadamente, con quienes comparten espacio en la feria de arte contemporáneo, la más importante del sector en España. Por otro, son los únicos del ámbito cultural que pagan el tipo general. El resto se beneficia de un IVA reducido, que es del 10% en la venta de entradas de cine o teatro, pero llega al súper reducido, del 4%, en el caso de los libros.

Mientras que los precios de las obras se consensúan, explica Peinado, el IVA depende de cada país, también si la venta se realiza en territorio español, como ocurre estos días de ARCO. “Otros países se han dado cuenta de la importancia que representa el arte”, apunta el presidente de esta asociación que reúne a 35 galerías de la ciudad. Además, se da la paradoja de que las obras de arte tienen un IVA del 10% cuando la compra se realiza directamente a los artistas. “¿Te imaginas a un lector comprando un libro directamente a Pérez-Reverte?”, añade Peinado sobre esta difrencia que se introdujo hace unos años.

Protesta por el IVA Cultural en el pabellón 7 de ARCO, en Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ

En su defensa, el galerista argumenta que representan “el mayor museo del mundo” porque entre todas las galerías ofrecen muchas exposiciones anualmente que, además, son gratuitas. Lamenta que a veces se da por hecho que los galeristas no trabajan mucho, cuando normalmente tienen unas estructuras muy pequeñas para todas las actividades que realizan. El acompañamiento de los artistas es importante para su futuro, asegura, y la galería implica una estructura que debe mantenerse.

La reducción del IVA no solo beneficiaría a los vendedores de arte, sino también a las propias administraciones. Un porcentaje muy elevado de la compra de piezas la hacen las instituciones públicas a través de sus museos. Si el IVA se redujera, centros como el Macba o el MNAC tendrían mayor capacidad para comprar y apoyar el talento local. “Nosotros acompañamos a los artistas y los museos nos compran a nosotros, el beneficio también sería para ellos”, apunta quien es también codirector de la Galeria dels Àngels de Barcelona.

Llevan años reclamando esta rebaja y, el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo de España, del que forman parte, es quien se ha reunido con el Ministerio de Cultura sin éxito. Por eso, del 2 al 7 de febrero, las galerías de toda España bajaron la persiana como señal de protesta, y hace pocos días se encerraron en distintos museos, entre ellos el Macba en Barcelona y el Prado en Madrid. Era una estrategia para visualizar el malestar a las puertas de Arco, donde el jueves varios galeristas silbaron a Ernest Urtasun en el acto oficial de inauguración con los Reyes de España.

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, en la inauguración de ARCO. José Ruiz (Europa Press)

Peinado recuerda que, cuando Urtasun fue nombrado ministro, llegó a ponerse la chapa del IVA cultural, pero luego no les ha seguido apoyando. Parece que Cultura dice que la responsabilidad es de Hacienda y este ministerio mira hacia otro lado, añade Peinado, quien no entiende la posición de Urtasun ni del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí. “Los dos son catalanes y saben todo el trabajo que hacemos las galerías, que también incluye préstamos de obras a los museos”, lamenta el presidente de Art Barcelona, que añade que el arte no es un lujo, sino cultura.

Entre las actividades anuales que impulsa la asociación Art Barcelona se encuentra el Barcelona Gallery Weekend, que ha roto en cierto modo la barrera entre las galerías y la población; el proyecto Art Nou, a través del cual artistas emergentes pueden darse a conocer en las galerías; o el encuentro The Collector is Present, una propuesta conjunta entre galeristas y coleccionistas que este año se celebrará del 14 al 16 de mayo. Según Peinado, es una buena ocasión para conocer el perfil más habitual de coleccionista, que está muy alejado del imaginario del rico que invierte en arte como un lujo.