España rechaza entregar a Arabia Saudí al contable del grupo empresarial fundado por el padre de Bin Laden

M. A., directivo egipcio de 40 años, ya camina libre después de que la Audiencia Nacional haya decidido rechazar su extradición a Arabia Saudí. A. era contable del Grupo Saudí Bin Laden, una multinacional de la construcción y la gestión de activos que fundó, en 1931, el padre de Osama Bin Laden, cerebro de los atentados del 11-S en Estados Unidos. Las autoridades de Riad le acusan de haber colaborado en una operación fraudulenta que hizo perder al grupo, que cuenta con más de 100.000 empleados, el equivalente a unos 68 millones de euros. Pero la documentación remitida a España sobre el caso es muy deficiente y por esa razón el tribunal ha frustrado la entrega.

La persecución empezó en junio de 2021, cuando la multinacional, muy vinculada desde sus inicios a la monarquía de los Saud, presentó una denuncia en Yeda contra M. A. y otros cuatro responsables del equipo financiero. La denuncia sostiene que aprovecharon su posición para aprobar, sin permiso y sin la documentación legal exigida, facturas a favor de una empresa llamada High Tech Company. Ésta reclamó las cantidades pactadas y un juzgado obligó al Grupo Bin Ladin a abonarlas.

M. A. había escapado del país un año antes, en el verano de 2020, a Dubái (Emiratos Árabes Unidos), que ya entonces rechazó entregarle. Al sentirse fuera de peligro, el hombre viajó de vacaciones a España en mayo de 2025 y fue detenido nada más aterrizar en el aeropuerto de El Prat en virtud de una orden de detención internacional gestionada a través de Interpol. Ingresó en prisión provisional. Al no existir convenio de extradición entre Madrid y Riad, las autoridades saudíes solicitaron la entrega de A. por vía diplomática, y el Consejo de Ministros acordó que el proceso siguiera en sede judicial.

En el escrito enviado a España, el fiscal general del reino, Saud Bin Abdullah Al-Mujib, señalaba que la conducta de A. constituía un delito de “abuso de confianza” contemplado en la sharía o ley islámica, que rige en el país. Pero, para obtener una respuesta positiva de España, indicaba que el delito no era castigado con la pena de muerte ni tenía nada que ver con cuestiones “religiosas, políticas o militares”. Aseguraba, además, que el contable tendría “medios para defenderse”.

Albert Carles, abogado de M. A., desplegó una batería de argumentos para evitar la extradición. Dijo que la reclamación no aportaba un “relato fáctico” de lo sucedido y que no presentaba indicios concretos de la participación de su cliente, al que, como mucho, decía, se le atribuye “no haber llevado a cabo suficientes comprobaciones”, o sea, haber sido negligente. El letrado recuerda que M. A. no causó ningún perjuicio al grupo y “mucho menos se ha beneficiado de ello”. El escrito también alerta de una posible vulneración de derechos fundamentales porque Arabia Saudí, en aplicación de la sharía, “aplica castigos físicos sobre los condenados”.

El auto dictado por la Audiencia Nacional se limita a señalar que la reclamación adolece de los datos necesarios. En la documentación entregada, subraya, “no obra ninguna resolución judicial en la que se concreten los hechos, el lugar y la fecha en que fueron realizados”. Tan solo está el escrito de la Fiscalía de Arabia Saudí que, reprocha, describe “de forma extremadamente sucinta los hechos”. Por todas esas razones, los magistrados han rechazado la extradición, a la que sí se había mostrado favorable el fiscal.

M. A. salió de prisión el pasado noviembre y la Audiencia Nacional le impuso entonces una serie de medidas cautelares (prohibición de salir del territorio, obligación de comparecer ante el tribunal y retención del pasaporte) que ahora, con el auto, han decaído. El contable es ahora un hombre libre y su intención es marcharse cuanto antes a su país, Egipto, para reencontrarse con su mujer y sus hijos y empezar una nueva vida lejos del grupo Bin Laden.