Cataluña
delincuentes

Un dispositivo policial contra la multirreincidencia en Tarragona acaba con 33 detenidos

La nueva acción del ‘plan Kanpai’ desarrollada en cuatro ciudades de la provincia acabó con la detención de personas que acumulaban 3.382 antecedentes

Dispositivo policial de los Mossos en Tarragona este viernes, en una fotografía cedida por los Mossos d'Esquadra.Mossos d'Esquadra (MOSSOS D'ESQUADRA)
El País
El País
Tarragona -
Más de 320 agentes de Mossos d’Esquadra, guardias urbanas, policías locales y Policía Nacional detuvieron a 33 personas e identificaron a otras 1.138 en las ciudades de Tarragona, Reus, Valls y el Vendrell (Tarragona) durante el desarrollo del dispositivo conjunto del plan Kanpai contra la multirreincidencia este viernes.

El balance de la actuación se ha cerrado con 26 arrestos realizados por los Mossos d’Esquadra y 7 por la Policía Nacional tras supervisar a un millar de ciudadanos que acumulaban 3.382 antecedentes policiales con la intención de alterar la movilidad delictiva e incrementar la percepción de control en las zonas de más afluencia.

En el ámbito de la seguridad se han interpuesto 80 denuncias por tenencia de drogas y 20 por armas blancas, además de ocho actas por falta de respeto a la autoridad en una jornada que acabó con 14 citaciones judiciales y otras 20 por parte de la Policía Nacional tras inspeccionar diez locales comerciales.

En cuanto al control viario, las patrullas han supervisado 348 vehículos con un resultado de 69 denuncias de tráfico y la investigación de cinco personas por conducir sin permiso, además de la recuperación de tres vehículos sustraídos y la inmovilización de otros cinco coches por carecer del seguro obligatorio.

Esta intervención sincronizada forma parte del plan Kanpai, una estrategia para reducir los índices de criminalidad y actuar ante infracciones administrativas en Cataluña, cuyo dispositivo ha estado formado en este caso por los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional, diversas guardias urbanas y policías locales del Camp de Tarragona, además de vigilantes de seguridad privada.

