El dueño de un bar del Port de la Selva se suicida en la cárcel tras ser detenido por estafa

El dueño de un bar del Port de la Selva (Alt Empordà) se ha suicidado en el centro penitenciario del Puig de les Basses en Llers (Girona), este viernes. El hombre, que vivía en esta pequeña localidad de la Costa Brava desde hacia unos cuatro años, llegó al pueblo como empleado de un conocido bar de la población y pidió dinero a varios vecinos para pagar el traspaso del negocio de desayunos y bocadillos que regentó hasta ayer por la mañana, cuando los Mossos d’Esquadra averiguaron donde se encontraba y le detuvieron. Sobre él pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitida por un juzgado de la ciudad malagueña de Antequera por estafa. Según fuentes cercanas al caso, el empresario, que había pedido sumas de dinero a más de una decena de vecinos de la localidad, se calcula que en total podría ascender a una suma entre 50.000 y 60.000 euros y que en gran parte no había devuelto, tenía requerimientos de varios juzgados de diversas ciudades catalanas.

El empresario Mateu X.M nació en Barcelona hace 42 años. Había trabajado en diversos puntos de España y acumulaba, al menos desde 2020, varios requerimientos judiciales de juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Mataró, Cerdanyola, Barcelona, Sant Feliu de Guíxols y Figueres, presuntamente relacionados con delitos de estafa, aunque nunca había entrado en prisión.

A raíz de una última denuncia puesta contra el empresario el pasado día 15, los Mossos d’Esquadra se percataron que sobre él pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión y este jueves por la mañana acudieron al bar y le detuvieron.

Se da la circunstancia que Mateu X.M había trabajado en el pasado para otro empresario de la restauración de la zona, José Andrés Bel, que precisamente también se suicidó el pasado verano cuando se encontraba en un difícil contexto económico de deudas y problemas económicos en su grupo de ocho negocios de restauración en El Port de la Selva.

Según vecinos de la localidad, el ahora fallecido “sabía muy bien lo que hacía, pedía dinero a gente de diferentes ámbitos para evitar que lo comentaran entre ellos y les pedía que por favor guardaran silencio”. A algunos les decía que su hermano estaba enfermo, a otros que debían operar a su mujer y a otros que había sido víctima de una estafa porque le habían suplantado la identidad. En principio ninguna de las excusas que daba era real, y ni las personas que le dejaron las mayores sumas de dinero, algunos más de 15.000 euros, sabían nada a ciencia cierta de él. No fue hasta que un joven le comentó a su padre que le había dejado dinero y vieron que no sólo eran ellos dos, sino un largo reguero de vecinos le había dejado dinero para apoyarle en los malos momentos, que les confesó lo que había hecho.

Este jueves, tras años con requerimientos de búsqueda y captura, le detuvieron por estafa e ingresó por la tarde en la cárcel Puig de les Basses. Como establece el protocolo, entró en el módulo de ingresos, donde los internos pasan 24 horas hasta que se les adjudica un módulo definitivo. A primera hora de esta mañana le han hallado muerto, con signos evidentes de haberse suicidado.