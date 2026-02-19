Salvador Illa y saber lo que hay que hacer

Los datos del último Sondeo de Opinión del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) armaron un cierto revuelo: resulta que casi dos tercios de los entrevistados están de acuerdo con “limitar” la entrada de inmigrantes a Cataluña. En realidad, los recelos de los catalanes con la inmigración vienen de lejos; lo que es noticiable es que estos recelos afloran de nuevo en un momento en el que la inmigración –el deseo de frenarla– se ha convertido en el argumento electoral favorito de la ultraderecha en toda Europa. Y Cataluña no está al margen de este fenómeno.

El pasado 21 de diciembre Vox acudió a las elecciones autonómicas de Extremadura con un programa de rechazo a las políticas de “inmigración masiva” del PSOE (y el PP); el electorado extremeño premió al partido de Abascal con el 16,9% de los votos, el doble que la vez anterior. Este mes de febrero Vox concurrió a las elecciones autonómicas de Aragón con un programa copiado -y- pegado del extremeño; esta vez el premio electoral alcanzó el 17,9% de los votos, casi siete puntos más que en las anteriores elecciones. Aunque en Cataluña no hay elecciones autonómicas en el horizonte inmediato (siempre que el gobierno de Salvador Illa resista a las múltiples inclemencias), los sondeos dibujan un panorama incluso más favorable para la ultraderecha. El último barómetro del Centre de Estudis d’Opinió de la Generalitat pronostica a Vox “solo” un 9-11% de los votos; la novedad es que augura un 11-14% para Aliança Catalana, con lo cual la suma de las ultraderechas pondría Cataluña claramente a la cabeza de las comunidades autónomas con más votos para los partidos antiinmigración. (Cataluña iría incluso por delante de España en su conjunto, donde según el barómetro del CIS dado a conocer anteayer VOX obtendría el 18,9% de los votos en las próximas legislativas.)

Ante el tsunami que se avecina, ¿qué hacer? Impulsados por el miedo a la ultraderecha, hay políticos catalanes que se han apresurado a promover grandiosos frentes populares en España, como si la trinchera no pasara también por Cataluña de la misma manera que pasa por Aragón y Extremadura. En su esperada comparecencia tras su inoportuna baja laboral, el presidente Illa dijo que sabe lo que Cataluña necesita, lo que los catalanes reclaman y, sobre todo, lo que hay que hacer. En su alocución Illa no se refirió a la inmigración, pero sí al deterioro de los servicios públicos o a las dificultades para acceder a una vivienda, que en sus programas electorales Vox atribuye machaconamente a la “inmigración masiva” fomentada por los gobiernos socialistas (y populares).

Aunque sea una perogrullada, lo que necesita muy probablemente Cataluña es un gobierno que gobierne… y unos socios parlamentarios que ayuden. El principal instrumento para que Illa pueda hacer lo que sabe que hay que hacer –para traducir el crecimiento del PIB en mejores condiciones de vida para todos los catalanes, en definitiva– sería disponer de unos buenos presupuestos. Evitar una nueva prórroga presupuestaria es ahora más urgente que el frentismo.