Dos de cada tres catalanes están de acuerdo con limitar la inmigración, según la encuesta del ICPS

Dos de cada tres catalanes están de acuerdo con limitar la inmigración, un posicionamiento que aumenta por segundo año consecutivo según la encuesta anual del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Cataluña (ICPS), dependiente de la Diputación de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona. El sondeo, que ha sido presentado este martes, muestra que esa preferencia encadena dos años de crecimiento sostenido y llega justo después de la decisión del Gobierno central de regularizar la situación de cientos de miles de sin papeles.

Para el ICPS, la encuesta, cuya muestra se recogió entre octubre y noviembre del año pasado, certifica el giro conservador en la población catalana. Es la cuarta vez en la historia de la encuesta que se pregunta de manera específica sobre el nivel de acuerdo con limitar la entrada de inmigrantes a Cataluña. El 63,7% de los encuestados asegura estar muy de acuerdo con esa idea, mientras que 32,6% se muestra más en desacuerdo. En el sondeo de 2024, esa proporción era de 54% y 39,2%, respectivamente. Si se comparan los datos actuales con los de 2023, el crecimiento del apoyo a la restricción es de casi 20 puntos porcentuales (44,4% a favor y 51,5% en contra). En 1993, la primera vez que se preguntó al respecto, el 65,5% de los encuestados dijo estar más de acuerdo con la limitación.

El contraste entre los resultados de 2023 y 2025 muestran como el acuerdo con el concepto inmigración es mayor entre las mujeres que entre los hombres. En esta última, de hecho disminuye en todas las franjas de edad, menos en la de más de 65 años. La caída más considerable es entre los encuestados ubicados en la franja de 35 a 49 años. En el caso de las mujeres, el apoyo cae especialmente entre las que tienen 25 y 34 años. La única franja en la que hay un crecimiento es en la de 50 a 64.

Los votantes de Aliança Catalana son los que se muestran más radicales con la idea de limitar la llegada de inmigrantes. El 100% de los encuestados que dicen haber votado a Sílvia Orriols lo apoya. Después están los de Vox y, posteriormente, los del PP, que muestran el crecimiento más significativo con respecto a los datos de 2024. En cuarto lugar se encuentran los votantes de Junts. En el caso de el PSC y ERC, por primera vez más de la mitad de su electorado también se muestra a favor de la limitación.

La encuesta tiene un margen de error del 2% e implicó la realización de 2.000 entrevistas presenciales. Sus datos también muestran que la mitad de los encuestados considera que la democracia promueve la libertad, la igualdad y el pluralismo pero no el bienestar económico. También se aprecia un retroceso general en el apoyo al feminismo. Por ejemplo, menos del 50% de los hombres menores de 35 años considera que las mujeres estén más discriminadas que los hombres.