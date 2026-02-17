El 30% de los empleos en los centros tecnológicos de Cataluña está ocupado por extranjeros

Una oficinas de una empresa dedicada a la tecnología de la información de Barcelona en foto de archivo.

Cataluña se ha consolidado como uno de los principales destinos tecnológicos de Europa, y las cifras respaldan ese salto. En 2025, la comunidad suma 203 polos con un impacto anual de 4.100 millones de euros y 46.000 puestos de trabajo, donde el 30% está ocupado por extranjeros. Así lo recoge el informe Tech Hubs Overview, presentado este lunes en el Pier 01 de Barcelona por el secretario de Empresa, Jaume Baró; el teniente de alcalde Jordi Valls; el consejero delegado de MWCapital, Francesc Fajula, y el director de Talento Digital, Jordi Arrufí. La cuarta edición del estudio busca actualizar la radiografía de la evolución y el peso de los centros tecnológicos, de hardware y software, instalados en toda Cataluña.

Barcelona concentra el 76% de los hubs tecnológicos y distritos como Sant Martí y Eixample figuran entre los principales focos de implantación. “Competimos con Berlín, Ámsterdam, Singapur y Londres. Estamos con una capacidad de competitividad impresionante”, ha afirmado Jordi Valls, que defendió el atractivo internacional de la ciudad.

En 2025 se han instalado al menos 12 nuevos centros tecnológicos vinculados a sectores diversos. Según han afirmado, los hubs ni siempre están vinculados a productos digitales sino también “a digitalización de diversos sectores.” Empresas centradas en experiencia del cliente, aplicaciones de realidad virtual en procesos de fabricación, así como proyectos relacionados con salud, nutrición y belleza. También destacan iniciativas de eficiencia en la industria del videojuego, compañías líderes en ciberseguridad y tecnologías asociadas a la transición energética, especialmente en energía eólica y solar.

Desde MWCapital, Jordi Arrufí ha destacado que tres de cada cuatro hubs pertenecen a empresas de sectores tradicionales que han impulsado su propia transformación digital. La novedad, ha apuntado, es el crecimiento en ámbitos como la movilidad y la aviación. El 65% de estos centros trabajan en tecnologías complejas y, de ellos, el 85% desarrolla proyectos vinculados a la inteligencia artificial.

El perfil profesional es altamente técnico y especializado (analistas de ciberseguridad, ingenieros de software y analistas de datos) y las empresas reconocen dificultades para incorporar expertos, incluso en inteligencia artificial. De los 46.000 trabajadores vinculados a hubs tecnológicos en Cataluña, el 31% son mujeres y solo el 20% ocupa puestos de liderazgo. Además, el 38% de la plantilla es de origen internacional, un dato que, según han señalado, “refuerza el carácter global de este ecosistema en expansión.”

Por número de hubs, HP mantiene el liderazgo histórico en Cataluña, seguida de AstraZeneca y ADP, especializada en gestión de personas. Según Jaume Baró, la internacionalización es clave para sostener este crecimiento y ha descartado que la llegada de trabajadores internacionales crea un problema para la ciudad. “Si la economía no está internacionalizada, nuestros ciudadanos no tendrán la oportunidad de trabajos dignos”, ha afirmado.

El secretario de Empresa defendió la necesidad de “equilibrar la captación de inversión con políticas que afronten el problema de la vivienda” y ha fijado como objetivo atraer 6.000 millones de euros en financiación entre 2026 y 2030. “Es más fácil captar un hub digital que hace cinco años porque el sector ya tiene en cuenta Barcelona”, ha sostenido, atribuyendo esta ventaja al talento, al capital humano y a la integración con las universidades.