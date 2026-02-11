Tusquets se desvincula de inversiones conjuntas con Pujol Ferrusola y carga contra la Policía: “No sabe cómo funciona un fondo”

Quien fuera el presidente de Fibanc, hoy máximo responsable de Banco Mediolanum en España, Carlos Tusquets, ha comparecido este miércoles como testigo en el caso Pujol, para explicar su relación con Jordi Pujol Ferrusola y si mantuvieron inversiones conjuntas, tal y como afirmaba un informe policial, que les hacía cotitulares de una cuenta de inversión en el fondo Selecta Fund. Tusquets ha negado la mayor —“no hay cuenta conjunta”, ha dicho— y ha aprovechado para cargar contra la elaboración de ese documento: “Es el gran error del informe policial, no saben cómo funciona un fondo de inversión”.

Entre la quincena de testigos que han pasado por la Audiencia Nacional para declarar sobre el caso, Tusquets, un reconocido empresario en Cataluña (fue también directivo del Barcelona y presidente del Círculo de Economía) ha sido de los pocos que ha admitido conocer al primogénito del expresident Jordi Pujol. De hecho, ha afirmado que en un momento dado, Júnior le expresó tener dinero para invertir y le pidió consejo sobre dónde ponerlo para conseguir rentabilidad. Y ha explicado que él, cuando vendió Fibanc a Mediolanum, decidió invertir en un fondo de fondos gestionado por el banco estadounidense JP Morgan, denominado Selecta Fund. Es el mismo lugar donde le aconsejó invertir a Pujol Ferrusola, donde este destinó 635.297 euros. Pero se ha desmarcado de ninguna inversión conjunta y ha subrayado que la filtración de esa información le perjudicó.

Otra de las cuestiones que le han planteado es su implicación en el proyecto inmobiliario de Life Marina Ibiza, en el que participó el arquitecto Jean Nouvel y que acabó en la bancarrota a causa de los altos costes de su construcción. Tusquets ha afirmado que perdió su inversión, pero ha admitido que fruto de ese proyecto conoció a uno de los acusados del caso Pujol, Alejandro Guerrero Kandler.

Poco antes que Tusquets, ha comparecido quien fuera director general del grupo constructor Benitó Arnó, que consta en el caso por pagos a la sociedad Hispart, que trabajaba también para Convergència Democràtica y figura en el caso del desfalco del Palau de la Música. El ejecutivo, Juan Alberto Arqués, ha rechazado la versión de la Fiscalía de que la constructora efectuara pagos a Hispart en sustitución del partido político fundado por Jordi Pujol. Ha defendido que la empresa era uno de los 5.000 proveedores de la compañía que él administraba, que se encargaba de organizar actos de inauguraciones de obras y que, en algún momento, había suministrado generadores de electricidad para las plantas de triturado de alabastro que utilizaba la empresa.

Arqués ha subrayado que conoce esos datos porque en el momento de la instrucción, tras ser requerido, recabó esa información. Asimismo, ha explicado que Pujol Ferrusola se aproximó al grupo para ofrecerle asesoramiento durante la ejecución del plan de obras anticrisis impulsado en 2009 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa ayuda se centraba en la búsqueda en Madrid del personal necesario para llevar a cabo los trabajos que pudieran ganar a través de concursos públicos. La realidad, no obstante, es que Arnó se presentó a 25 concursos en la comunidad “y no nos adjudicaron ninguno y nuestra relación con Pujol Ferrusola se acabó”.

Estas testificales se enmarcan en el juicio que se celebra desde el pasado noviembre en la Audiencia Nacional para dilucidar si fue tejida una red clientelar para beneficio de la familia Pujol y empresarios afines basada en el supuesto cobro de comisiones a partir de las obras públicas que licitaban los diferentes gobiernos de Convergència. Según la Fiscalíal, Jordi Pujol, junto a su fallecida esposa Marta Ferrusola, dirigió las actuaciones y recibió parte de esos fondos, mientras que Pujol Ferrusola, junto a su exesposa Mercè Gironès y su hermano Josep, habría sido el gestor de “los beneficios” de las actividades y quien gestionaba los fondos que después se distribuían al resto de lafamilia.