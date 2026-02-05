Muere Antoni Serra Ramoneda, exdirector de la UAB y expresidente de Caixa Cataluña

El economista Antoni Serra Ramoneda (Barcelona, 1933), exrector de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y presidente durante dos décadas de la desaparecida Caixa Cataluña, ha fallecido a los 92 años. En un comunicado, la UAB ha expresado su pésame a la familia y a los amigos de Serra Ramoneda, que formó parte del equipo fundador de la universidad y fue su rector entre 1980 y 1985.

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, Serra Ramoneda fue una de las figuras económicas más destacadas de Cataluña, tanto por su trayectoria académica como por su actividad en el ámbito empresarial. Antes de acceder al rectorado, fue secretario de la comisión promotora y de la primera junta de gobierno de la UAB, además de decano de la Facultad de Economía y Empresa y director del Instituto de Ciencias de la Educación.

Su mandato como rector estuvo marcado por la aplicación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), que permitió a la UAB aprobar sus estatutos y convertirse en la primera universidad de España en hacerlo. También fue consejero de la antigua Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, antes de su fusión con Caixa de Barcelona, que dio lugar a La Caixa (actual Fundación la Caixa y Caixabank).

Asimismo, presidió la desaparecida Caixa Catalunya durante dos décadas, entre 1984 y 2005, antes de ceder el cargo a Narcís Serra. Galardonado con la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña, Serra Ramoneda fue también presidente de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña y miembro del Institut d’Estudis Catalans.