Cataluña
obituario

Muere Tomàs Pladevall, director de fotografía y “maestro de la luz” del cine en Cataluña y Barcelona ’92

Participó en centenares de largometrajes, documentales y obras de teatro de la mano de Pere Portabella, Bigas Luna, Ventura Pons o José Luis Guerín

EFE
Barcelona -
El director de fotografía y operador de cámara Tomàs Pladevall, que participó en más de cien largometrajes y más de 400 documentales, cortometrajes, series de televisión o anuncios publicitarios, ha fallecido a los 79 años, ha informado la Academia del Cine Catalán, que lo ha calificado como un “maestro de la luz”. “Director de fotografía esencial, socio fundador y Miembro de Honor de la Academia del Cine Catalán”, Pladevall, que fue galardonado con un Premio Gaudí de Honor en 2022, “deja una huella profunda en la historia de nuestro cine”, resalta la institución académica.

“Artista con más de 90 millones de fotogramas impresionados con su cámara, Pladevall fue capaz de crear un mundo propio para cada uno de los directores y directoras con los que trabajó, colaborando con algunos de los grandes nombres de la historia del cine en Cataluña, como Pere Portabella, Bigas Luna, Ventura Pons, José Luis Guerín, Manuel Huerga, Rosa Vergés, Francesc Bellmunt, Gonzalo Herralde, Jordi Cadena o Carlos Benpar, entre muchos otros”, recuerda la academia.

Entre los filmes en los que participó como director de fotografía figuran Tatuaje, La oscura historia de la prima Montse, La orgía, La rubia del bar, Daniya, jardín del harén, Gaudí, Puente de Varsovia, Tren de sombras, Actrices o La silla. En el ámbito teatral, también intervino en la iluminación de una cuarentena de obras, entre ellas La loba, La intrusa, Nausica, Don Juan Príncipe de las tinieblas o El comte Arnau, además de dirigir la iluminación de grandes espectáculos y acontecimientos, como las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Pladevall supo “dotar a cada proyecto de un universo visual propio, hecho de sombras, silencios y luces”, destaca la Academia del Cine Catalán.

Nacido en Sabadell (Barcelona) en 1946, se tituló como Ingeniero Técnico Industrial, cursó estudios de Diseño Industrial y se diplomó como director de fotografía por la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid en 1972. Más allá de los rodajes y la iluminación de espectáculos, Pladevall también desarrolló una intensa labor como docente, investigador, restaurador y activista cinematográfico, “contribuyendo a la formación de nuevas generaciones y a la preservación del patrimonio fílmico del país”, concluye la Academia del Cine Catalán.

