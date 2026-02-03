Ir al contenido
La Sagrada Familia de Barcelona sortea 8.500 entradas para sus puertas abiertas

La Basílica celebrará las jornadas el fin de semana del 14 y 15 de febrero con motivo de la fiesta de Santa Eulàlia

Sagrada Familia de Barcelona puertas abiertas
Clara Blanchar
Clara Blanchar
Barcelona -
La Sagrada Familia de Barcelona ha abierto la inscripción al sorteo de 8.500 entradas para las dos jornadas de puertas abiertas, que celebrará el fin de semana del 14 y 15 de febrero, coincidiendo con la festividad de Santa Eulàlia. El horario será de 15 a 17.30 horas el sábado y de 15 a 18 horas el domingo.

El templo explica que los interesados se pueden inscribir a través de un formulario en la página web o en sus redes sociales, que ya está abierto y permanecerá disponible hasta el próximo domingo 8 a las 21 horas. El sorteo se celebrará ese mismo día y se podrán consultar los ganadores a partir del lunes 9. Los ganadores recibirán cuatro entradas para el día y franja horaria que hayan solicitado.

Este es el quinto año consecutivo en que la Sagrada Familia se suma a las celebraciones de la llamada patrona de invierno de la ciudad (cuya fiesta mayor se celebra en septiembre, por La Mercè) e invita a visitar la basílica.

El templo afronta los últimos meses de trabajos en vertical para culminar la torre de Jesús, la más alta, donde falta coronar la cruz. La previsión es que, ya con el andamio retirado, se inaugure, en una visita a la que la Basílica ha invitado al papa León XIV, el 10 de junio, centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. Durante este año, los barceloneses tienen un descuento del 50% para visitar el templo.

Archivado En

