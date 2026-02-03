La Fundación Princesa de Girona premia un proyecto social en el barrio de Poble-sec de Barcelona

El Premio Princesa de Girona Social 2026 se entregó este martes en un acto celebrado en Sant Boi de Llobregat. El galardón ha distinguido a Hatim Azahri, joven activista comunitario de origen marroquí, por su trayectoria vinculada a proyectos sociales y al trabajo con jóvenes desde el ámbito local, especialmente en el barrio barcelonés del Poble-sec. El jurado ha destacado su “capacidad para impulsar procesos de transformación comunitaria y generar redes de apoyo entre jóvenes del territorio”. La jornada contó con la participación de jóvenes y con la presencia del Rey Felipe VI. Durante su intervención, Azahri ha subrayado la importancia del diálogo y de la construcción de vínculos como herramientas de cohesión social. “No infravaloremos el valor de las palabras: reconocer, agradecer y generar vínculo también construye comunidad”, ha afirmado. El premio está dotado con 200.000 euros y una obra del artista Juan Zamora.

El acto ha reunido a antiguos ganadores del premio, los cinco finalistas de esta edición y representantes del mundo cultural, deportivo y social, en una jornada centrada en la búsqueda de propósito y en el riesgo que implica cualquier trayectoria profesional. El cineasta Guillermo Galoe, emprendedores sociales y referentes del deporte compartieron experiencias personales marcadas por el error, la constancia y el impacto colectivo. Entre ellos, estuvieron los ganadores de 2025 de Valores del deporte, la gimnasta artística Inés Bergua y el nadador Guillermo Gracia, que participaron en un coloquio sobre “la gestión de la presión” y “la disciplina como una escuela de vida”, en el que relataron cómo el deporte de alto nivel moldea la resiliencia fuera de la competición.

El proyecto ganador de 2026, la Associació Joves Units del Poble-sec fundada en 2019, se ha destacado por su enfoque comunitario y su trabajo desde lo local para generar oportunidades entre jóvenes y colectivos vulnerables, integrando el entorno físico, cultural y social. Desde una mirada antirracista y vinculada a las luchas sociales, la iniciativa apuesta por la acción colectiva y la creación de redes de apoyo. “Preguntar el nombre, escuchar y reconocer al otro es el primer paso para construir confianza”, ha defendido Azahri.

Nacido en Nador (Marruecos) y criado desde los dos años en el barrio del Poble-sec, Hatim Azahri es estudiante de Trabajo Social en la Universidad de Barcelona y técnico superior en Integración Social. Su trayectoria está vinculada a la mediación intercultural, la acción comunitaria y la promoción de la participación juvenil. Ha formado parte del Servicio de Mediación Comunitaria e Intercultural de la Ciutat Vella, donde ha participado en la gestión de conflictos y en la dinamización de procesos colectivos entre vecinos. También participa activamente del Consejo Asesor Antirracista del Ayuntamiento de Barcelona.

El cierre ha contado con la presencia de Alfred García en una interpretación de la rumba catalana. El acto celebrado este martes ha servido de inicio a una nueva edición del Tour del Talento de la Fundación, que se desarrollará hasta finales de mayo y recorrerá distintas ciudades del país. Tras su paso por Sant Boi de Llobregat, el programa continuará en Huesca, del 23 al 27 de febrero; Alcalá de Henares, del 23 al 27 de marzo; Granada, del 27 al 30 de abril; y Murcia, entre el 25 y el 29 de mayo, donde concluirá esta edición.