Jaume Collboni propone el Spotify Camp Nou para acoger la final del Mundial 2030

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha propuesto este lunes el remodelado Spotify Camp Nou de la Ciudad Condal como sede para la final del Mundial 2030 que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos. “Barcelona siempre ha tenido una gran ambición de ser sede de grandes eventos, en julio la Gran salida del Tour de Francia y al presidente Louzán le dije que estamos preparados y nos haría mucha ilusión de acogerla final del Mundial 2030, en el Camp Nou”, ha expresado el socialista.

Collboni ha realizado estas declaraciones en el escenario de la gala por el 120 aniversario del diario Mundo Deportivo, donde ha estado acompañado por el conseller de Deportes de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, y ha destacado la “gran capacidad organizativa” de la capital catalana para albergar un evento de estas dimensiones. “Escucho al señor Louzán decir que la gran final será en España y creo firmemente que la podemos hacer en Barcelona, la mejor ciudad del mundo”, reivindicó el alcalde.

El primer edil ha asegurado además que ya ha abordado la propuesta con el Barcelona y su presidente, Joan Laporta, y ha recordado que, tras su remodelación, el estadio azulgrana alcanzará en 2030 una capacidad aproximada de 105.000 espectadores, gracias a la construcción de la nueva tercera gradería y la cubierta.

En cualquier caso, la final de la Copa del Mundo ya está en disputa entre Marruecos y el estadio Santiago Bernabéu. En Madrid creen que la buena relación entre Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Gianni Infantino, máximo dirigente de la FIFA, es el punto de partida para que Chamartín se convierta en la sede de la final, tal y como ocurrió en el Mundial de España 1982. Sin embargo, Marruecos y su megaproyecto en Casablanca, el Stade Hassan II, no están dispuestos a bajarse de la pelea. Ahora, también el Camp Nou se suma a la puja.