Cataluña
relaciones laborales

Trabajadores de las obras del Camp Nou acampan frente al estadio para denunciar unos 30 despidos en las subcontratas

El sindicato CC OO, que convoca la protesta, pide la actuación inmediata de la Inspección de Trabajo

Josep Catà Figuls
Josep Catà Figuls
Barcelona -
A medida que avanzan las obras de remodelación del Camp Nou, la tensión entre los trabajadores y las empresas subcontratadas no amaina. Después de que en noviembre el sindicato denunciase unos 50 despidos por parte de Limak (la empresa turca encargada de las obras) y Ekstreme Works (una de las subcontratas), y después de varias actuaciones y multas de la Inspección de Trabajo, CC OO ha convocado este miércoles una acampada indefinida frente a la Masia del Barça y una concentración diaria para protestar contra los despidos que otra subcontrata, Ramstar, ha llevado a cabo en los últimos días, y que afectan a otros 30 trabajadores. Según el sindicato, se trata de operarios que están en situación administrativa irregular y llevaban meses sin cobrar su salario. CC OO acusa a Limak y a las subcontratas de irregularidades y al FC Barcelona de mirar para otro lado. Pide a la Inspección de Trabajo que actúe de forma inmediata, y al Ayuntamiento de Barcelona que suspenda la licencia de obras.

Las protestas estaban convocadas para el lunes, pero las lluvias obligaron a posponerlas. El sindicato asegura que en las obras del Camp Nou se da una “grave y creciente vulneración de derechos laborales”, algo que no es nuevo, sino que surgió a los pocos meses de empezar la renovación del estadio, cuando trascendió que había muchos trabajadores que dormían frente al Camp Nou. Las denuncias fueron aumentando, sobre todo después de que los sindicatos alertasen del despido de unos 50 empleados. En septiembre la Inspección de Trabajo fue a recabar información de los trabajadores, la mayoría extranjeros, y muchos sin documentación. El informe de la Inspección se saldó con una multa de un millón de euros a Ekstreme Works por una falta muy grave en materia de extranjería, tras detectar que había 79 trabajadores sin papeles.

La multa a esta subcontrata de Limak no ha impedido que la otra subcontrata Ramstar, también haya recibido denuncias. Igual que ocurrió con los de Ekstreme Works, esta treintena de trabajadores de Ramstar despedidos en los últimos días también se encuentran en situación administrativa irregular, según denuncia CC OO, que teme que su situación de vulnerabilidad empeore. El sindicato asegura que la empresa está presionando a los empleados “para abandonar de manera inmediata el hostal donde residen desde hace casi dos años”.

El sindicato culpa a Limak, como contratista principal, pero también al FC Barcelona, a quien acusa de mirar hacia otro lado. La secretaria general de CC OO en Cataluña, Belén López, ha reclamado al club que “ponga fin a las irregularidades sistemáticas y a la vulneración de los derechos laborales que se producen en las obras de su estadio” y que “no se ponga más de perfil”. E insta al Ayuntamiento de Barcelona a intervenir de manera urgente y a suspender, si es necesario, la licencia de obras si no se solucionan los “incumplimientos reiterados y graves” de la normativa laboral de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. A la vez, exige a la Inspección de Trabajo que actúe de forma inmediata.

